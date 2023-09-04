تسارع إطلاق المشاريع في دبي لتلبية الطلب القوي

المصدر: دبي - بشار باغ

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تتسارع معدلات إطلاق المشاريع الجديدة في دبي بدعم انتعاش الطلب وزيادة عدد السكان في ظل تزايد مكانة الإمارة وجهة للأثرياء والمبدعين والموهوبين والباحثين عن العمل وفرص الإقامة المميزة. وتتسابق العديد من شركات التطوير العقاري في الإمارة في إطلاق المشاريع الجديدة لمواكبة الطلب القوي على فئات الوحدات العقارية المختلفة فيما سجلت العديد من المشاريع المطروحة أخيراً بيع كامل الوحدات خلال فترات زمنية قياسية.

وأرجع مسؤولون في شركات تطوير عقاري في دبي انتعاش وتيرة إطلاق المشاريع السكنية والفندقية والترفيهية الجديدة، وخصوصاً النوعية والفارهة وذات الإطلالات الشاطئية إلى تواصل زخم النمو والانتعاش الاقتصادي في الإمارة وتدفق الزوار والسياح والراغبين في الإقامة والعمل، حيث رسخت دبي موقعها وجهة مفضلة للإقامة والاستثمار على مستوى المنطقة والعالم.

وتوقعوا تواصل زخم السوق ونمو المبيعات والتصرفات العقارية والطلب العقاري خلال الفترة المقبلة، لافتين إلى أن الطلب القوي يشمل كل الفئات من شقق ووحدات سكنية ومكتبية إضافة إلى الفلل والمنازل الفخمة والشق الفاخرة، وأيضاً المساحات التجارية والترفيهية التي تقام على مساحات كبيرة.

شركات التطوير العقاري تسرّع إطلاق مشاريع جديدة في دبي

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