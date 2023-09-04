شركات التطوير العقاري تسرّع إطلاق مشاريع جديدة في دبي

المصدر: دبي - بشار باغ

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بادرت شركات تطوير عقاري في دبي بتسريع وتيرة إطلاق مشاريع جديدة خلال النصف الثاني من العام الجاري لمواكبة الطلب القوي على مختلف فئات الوحدات العقارية، حيث سجلت العديد من المشاريع العقارية التي طرحت أخيراً بيع كامل الوحدات خلال فترة زمنية قياسية.

وفي تصريحات لـ «البيان» أكد مسؤولو شركات تطوير عقاري في دبي أن وتيرة إطلاق مشاريع عقارية جديدة ونوعية تشهد تسارعاً متواصلاً لتلبية الإقبال الاستثنائي على دبي باعتبارها الوجهة المفضلة للعيش والاستثمار والعمل، متوقعين استمرار الزخم الذي يشهده سوق العقارات في الإمارة على المدى الطويل.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري إن الشركة بدأت خلال النصف الثاني من 2023 بإطلاق العديد من المباني الأخرى في المرحلة الرابعة من مشروع ريفيرا، وذلك في إطار التطوير المستمر هذا المجمع السكني الذي يضم 16.000 وحدة سكنية في مدينة محمد بن راشد، كما ستطلق مشروعها متعدد الاستخدامات الذي قد تتجاوز كلفته 20 مليار درهم في دبي الجنوب، حيث سيضم العديد من الفلل والمنازل الفخمة والمساكن الفاخرة، فضلاً عن المساحات التجارية والترفيهية الواسعة.

ثاني أطول برج

ولفت إلى أن الشركة ستطلق قريباً ثاني أطول برج في الإمارات، والذي سيشمل وحدات سكنية، وفندقاً فخماً من فئة سبعة نجوم ومركزاً للتسوق، وفي قطاع الضيافة، تعتزم شركة عزيزي للتطوير العقاري أيضاً تطوير 50 فندقاً فاخراً ومنتجعاً، وسنضيف 20.000 غرفة جديدة إلى القطاع الفندقي في دبي على مدى السنوات الخمس المقبلة.

فرص استثمارية

وقال سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير: «لا يسعنا الإفصاح عن مشاريع وخطط ديار المستقبلية، لكن نخطط لاعتماد استراتيجية تطوير متعددة المراحل قائمة على ثلاث ركائز رئيسية، وهي توافر المشاريع وربحيتها وتنوعها. ونؤكد على التزامنا بتوفير مزيد من فرص الاستثمار العقاري إلى قاعدة واسعة من الملاك الجدد والمستثمرين من خلال طرح المزيد من المشاريع المميزة والتوسع جغرافياً ضمن دولة الإمارات. كما سنستمر بالعمل بمستوى الجودة ذاته مع الالتزام بمواعيد التسليم التي تشتهر بها ديار».

دبي الجنوب

ولفت نبيل الكندي إلى أن سوق دبي العقاري يشهد حالياً مستوى هائلاً من الطلب من قبل المشترين والمستثمرين، وقال: «نتبع في دبي الجنوب للعقارات استراتيجية مدروسة عندما يتعلق الأمر بإطلاق المشاريع، حيث نركز على مشاريعنا الحالية قبل الشروع في إطلاق مشاريع أخرى. ويشهد النصف الثاني من العام الجاري إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع خليج الجنوب الذي يضم أكثر من 200 وحدة متنوعة من ثلاث وأربع غرف لوحدات التاون هاوس، وعدد من الفلل شبه المستقلة التي توفر مزيجاً متنوعاً من أربع وخمس غرف، بالإضافة إلى الفلل الفاخرة المستقلة المكونة من خمس وست وسبع غرف على الواجهة المائية، بعد بيع المرحلتين الأولى والثانية بالكامل». وتابع قائلاً: «سنعلن عن المزيد من المشاريع الإضافية في السنوات المقبلة نظراً للطلب المستمر على الوحدات السكنية في دبي الجنوب، بفضل ما تتمتع به المنطقة من خصائص فريدة، ومنها الربط الجيد بكل أنحاء دبي، إضافة إلى المنظومة المتكاملة التي توفرها دبي الجنوب».

برج كيتورا

ولفت طلال موفق القداح، النائب التنفيذي الأول لرئيس مجلس الإدارة في شركة ماج إلى أن الشركة تعتزم خلال الربع الأخير من العام الجاري إطلاق «برج كيتورا» الذي يقع في منطقة الخليج التجاري الذي لا يزال في مرحلة التصميم. ويضم البرج، المتوقع إنجازه نهاية الربع الأول من العام 2027، طابقاً أرضياً، إضافة إلى 45 طابقاً تضم ما يتراوح من 840 لغاية 860 وحدة سكنية.

إقبال كبير

وأشار إيلي نعمان الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات العالمية في شركة «إلينغتون العقارية» إلى أن الشركة تخطط لإطلاق عدد من المشاريع الجديدة نتيجة للإقبال الكبير الذي شهدته على مشاريعها التي أطلقتها في النصف الأول، لافتاً إلى أنه قد تم بيع جميع المشاريع التي أطلقتها الشركة بالكامل، وأضاف: «في ظل ديناميكيات السوق القوية والطلب من المستثمرين الدوليين والإقليميين، فإننا نفكر في إطلاق مشاريع إضافية. ويتم حالياً الانتهاء من تفاصيل هذه المشاريع وسيتم الكشف عنها في الوقت المناسب».

علامات عالمية

وأكد نايل ماكلوغلين، نائب رئيس أول في شركة داماك العقارية حرص الشركة على طرح مشاريع جديدة تواكب متطلبات السوق في دبي، وتركز بشكلٍ كبير على المشاريع التي تحمل علامات تجارية عالمية، والتي تشهد إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين والمستخدمين النهائيين على حد سواء، حيث تمتلك الشركة شراكات مع عدد من العلامات التجارية العالمية مثل «كافالي» و«دي جريسوغونو» و«فيرساتشي» و«زهير مراد» وغيرها.

ولفت إلى أن «داماك»، وبالتزامن مع تركيزها على سوق دبي، فقد توسعت عبر «داماك إنترناشونال» التي تركز على تطوير مشاريع عقارية فاخرة في عدد من الأسواق العالمية الرئيسية إلى الولايات المتحدة، مع إطلاق مشروعها الأول هناك الذي يضم مجمعاً سكنياً فاخراً في منطقة سيرفسايد الراقية في ميامي، والمشروع من تصميم «زها حديد للهندسة المعمارية»، بالإضافة إلى تطوير منتجع فاخر في المالديف يضم 120 فيلا فاخرة، منحت فيه شركة أيما للإنشاءات عقداً بقيمة 544 مليون درهم لتطوير هذا المنتجع.

8 مشاريع

وكشف عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة سمانا للتطوير العقاري أن الشركة تخطط لإطلاق 8 مشاريع عقارية جديدة في دبي بقيمة تفوق ملياري درهم خلال النصف الثاني من العام الجاري، وستضم هذه المشاريع ما يقارب 3210 وحدات. ويشكل مشروع سمانا كاليفورنيا أول مشروع تطرحه الشركة في النصف الثاني من 2023.

وأوضح أنه عادة ما تتراوح قيمة مشاريع الشركة من 150 مليون درهم لغاية 600 مليون درهم بوحدات تتراوح أعدادها من 200 لغاية 500 وحدة في كل مشروع، وتضم 50 % من مشاريع سمانا مساحات للتجزئة.

وأضاف: «أعلنت شركة سمانا للتطوير العقاري مطلع العام الجاري أنها ستطرح 12 مشروعاً عقارياً جديداً في دبي خلال العام بأكمله، لكن وفي ظل تنامي الطلب رفعت الشركة مشاريعها الجديدة إلى 14 مشروعاً في 2023، وتتركز مشاريع سمانا في مجموعة من المناطق بدبي تشمل أرجان، وقرية جميرا الدائرية ومدينة دبي للاستوديوهات ودبي لاند والفرجان».

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