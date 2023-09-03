16 % نمو استثمارات الأجانب في «سوق دبي» خلال أغسطس

المصدر: (دبي - محمد عباس)

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عزز سوق دبي المالي جاذبيته وجهة لاستثمارات الأجنبية بدعم الأرباح والتوزيعات القوية للأسهم المدرجة وتنوع الشركات، ما يوسع خيارات المستثمرين، حيث تشهد التدفقات الاستثمارية من الأفراد والمؤسسات والأجانب نمواً ملحوظاً، يواكب حالة الزخم في الإمارة، وازدهار القطاعات الأساسية.

وارتفع صافي استثمارات الأجانب غير العرب في سوق دبي 16 % إلى 618.8 مليون درهم، في نهاية تداولات أغسطس 2023، مقابل نحو 534.5 مليون درهم خلال تداولات يوليو الماضي، ما يعكس جاذبية السوق، وثقة المستثمرين وقدرته على توليد الأرباح.

وبحسب البيانات، حققت صافي الاستثمارات الأجنبية في سوق دبي المالي المركز الأعلى على مستوى البورصات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال أغسطس، ما تدعم قدرة السوق على استقطاب المزيد من رؤوس الأموال والمستثمرين، وزيادة عمق وسيولة السوق خلال الفترة المقبلة.

وبلغت قيمة عمليات شراء من جانب المستثمرين الأجانب في أغسطس 2.86 مليار درهم، مقابل 2.24 مليار لعمليات البيع.

16 % نمو استثمارات الأجانب غير العرب بسوق دبي في أغسطس

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