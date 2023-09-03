16 % نمو استثمارات الأجانب غير العرب بسوق دبي في أغسطس

المصدر: دبي - محمد عباس

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ارتفع صافي استثمارات الأجانب غير العرب في سوق دبي المالي بنسبة قاربت 16 % إلى 618.8 مليون درهم نهاية تداولات أغسطس الماضي، مقارنة مع صافي استثمارات بلغ 534.5 مليون درهم خلال تداولات يوليو الماضي، ما يؤكد مواصلة المستثمرين الأجانب غير العرب ضخ مزيد من السيولة في سوق دبي.

ويعد هذا المستوى من صافي الاستثمارات الأجنبية في الأسواق المالية ضمن الأعلى خليجياً خلال أغسطس، الأمر الذي يعزز من فرص جذب سوق دبي مزيداً من السيولة في الأشهر المقبلة. جاء الارتفاع الكبير في صافي استثمارات هذه الشريحة من المستثمرين في سوق دبي المالي نتيجة عمليات شراء خلال أغسطس بقيمة 2.86 مليار درهم مقابل عمليات بيع بقيمة 2.24 مليار درهم.

وبحسب بيانات سوق دبي المالي، انضم إلى قائمة المشتريات في تلك الفترة مواطنو دول الخليج بصافي مشتريات بلغ 682.1 مليون درهم بعد تنفيذ عمليات شراء بقيمة 761.58 مليون درهم تقريباً مقابل عمليات بيع بقيمة نحو 760.89 مليون درهم.

عمليات شراء

وفي المقابل، اتجهت استثمارات العرب إلى البيع بسوق دبي المالي محققة صافياً بلغ 95.2 مليون درهم خلال أغسطس، نتيجة عمليات شراء بقيمة 786.77 مليون درهم مقابل عمليات بيع بقيمة 882 مليون درهم.

وأظهرت البيانات في سوقي دبي وأبوظبي توجه المستثمرين الأجانب غير العرب في السوقين نحو الشراء، مسجلين صافي استثمار كمحصلة شراء بنحو 763 مليون درهم، موزعة ما بين 144 مليون درهم في سوق أبوظبي، و618.8 مليون درهم في سوق دبي المالي.

وسجل مؤشر سوق دبي المالي خلال تداولات أغسطس ارتفاعاً بـ0.58 % بالغاً مستوى 4082.87 نقطة، مدعوماً بالأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار والمرافق العامة، وكان المؤشر شهد إغلاقاً فوق 4100 نقطة في إحدى الجلسات، عند أعلى مستوى له منذ أغسطس 2015.

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