28.6 % نمو أرباح الشركات المدرجة بسوق دبي في 3 أشهر

المصدر: دبي - البيان

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ارتفعت أرباح الشركات المدرجة في سوق دبي المالي بنسبة 28.6% على أساس سنوي إلى 5 مليارات دولار في الربع الثاني 2023 مقابل 3.9 مليارات دولار في الربع الثاني من عام 2022.

وكان نمو الأرباح خلال هذا الربع بدعم رئيسي من أداء قطاعات البنوك وشركات النقل والاتصالات، حيث استحوذت القطاعات الثلاثة على نسبة 65 % من إجمالي أرباح البورصة خلال هذا الربع.

وارتفع صافي ربح قطاع البنوك بنحو 1.1 مليار دولار في الربع الثاني 2023 ليصل إلى 2.9 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار في الربع الثاني 2022. ويعزى ارتفاع إجمالي ربح القطاع بصفة رئيسية إلى ارتفاع أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 74.3 % عن فترة الربع الثاني 2023، إذ وصلت أرباح البنك إلى 1.7 مليار دولار مقابل 952.9 مليون دولار في الفترة المماثلة من 2022، بدعم من ارتفاع الهوامش وتزايد إقراض الأفراد والشركات، مما أدى إلى نمو إجمالي القروض خلال هذا الربع.

بالإضافة إلى ذلك، أسهم في تعزيز أرباح القطاع النتائج المالية القوية لبنك المشرق الذي أعلن عن نمو أرباحه على أساس سنوي بنسبة 140.4 % إلى 519.1 مليون دولار في الربع الثاني 2023. وارتفع إجمالي ربح قطاع النقل بنسبة 26.7 % على أساس سنوي في الربع الثاني 2023 ليصل إلى 208.3 ملايين دولار، مقابل 164.3 مليون دولار في الربع الثاني 2022.

وجاءت العربية للطيران في الصدارة باستحواذها على معظم النمو الذي سجله القطاع بعد أن شهد صافي ربح الشركة قفزة قوية بنسبة 187 % على أساس سنوي في الربع الثاني 2023، إذ وصلت أرباح الشركة إلى 125 مليون دولار مقابل 43.6 مليون دولار في الربع الثاني 2022. وأعلنت «سالك» عن تسجيل ربح قدره 74.2 مليون دولار في الربع الثاني 2023.

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