أرباح الشركات المدرجة في دبي والكويت الأفضل خليجياً

المصدر: دبي - البيان

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حققت الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي أرباحاً صافية بقيمة 57.9 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري. وأوضح تقرير شركة «كامكو إنفست» أن صافي ربح قطاع البنوك الخليجية استمر في النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي بدعم من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وإيرادات غير الفوائد. وأشار التقرير إلى أن ارتفاع سعر الفائدة ووصول معدلاتها إلى أعلى مستوياتها المسجلة على مدى عقود من الزمن ساهم في تعزيز إيرادات الفوائد، وذلك بعد أن بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مسيرة رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم. ولفت التقرير إلى أن إيرادات البنوك الخليجية وصلت إلى 13.5 مليار دولار، بنمو 2.2% على أساس ربع سنوي وبنسبة 22.6% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام 2023.

دبي

ارتفعت أرباح الشركات المدرجة في سوق دبي المالي بنسبة 28.6% على أساس سنوي إلى 5 مليارات دولار في الربع الثاني من العام 2023 مقابل 3.9 مليارات دولار في الربع الثاني من العام 2022. وكان نمو الأرباح خلال هذا الربع بدعم رئيسي من أداء قطاعات البنوك وشركات النقل والاتصالات، حيث استحوذت القطاعات الثلاثة على نسبة 65% من إجمالي أرباح البورصة خلال هذا الربع.

وارتفع صافي ربح قطاع البنوك بنحو 1.1 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2023 ليصل إلى 2.9 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2022. ويعزى ارتفاع إجمالي ربح القطاع بصفة رئيسية إلى ارتفاع أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 74.3% عن فترة الربع الثاني من العام 2023. إذ وصلت أرباح البنك في الربع الثاني من العام 2023 إلى 1.7 مليار دولار مقابل 952.9 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام 2022. وارتفع إجمالي ربح قطاع النقل بنسبة 26.7% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2023 ليصل إلى 208.3 ملايين دولار مقابل 164.3 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2022.

أبوظبي

شهدت الشركات المدرجة في بورصة أبوظبي للأوراق المالية تراجع صافي أرباحها بنسبة 3.4% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2023، إذ وصل إلى 8.0 مليارات دولار مقابل 8.2 مليارات دولار في الربع الثاني من العام 2022. ونما صافي ربح قطاع البنوك في أبوظبي إلى 2.3 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2022، بنمو على أساس سنوي قدره 643.9 مليون دولار أو ما يعادل نسبة 39.8%.

السعودية

شهد صافي ربح الشركات المدرجة في البورصة السعودية تراجعاً حاداً بنسبة 35.3% ليصل إلى 38.6 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2023 مقابل 59.6 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2022. وكان الانخفاض في أرباح الربع الثاني من العام 2023 مدفوعاً بصفة رئيسية بانخفاض أرباح قطاع الطاقة الذي انخفضت أرباحه بنسبة 38.2% لتصل إلى 28.9 مليار دولار مقابل 46.8 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2022.

الكويت

ارتفعت أرباح الشركات المدرجة في بورصة الكويت بنسبة 33.7% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام 2023، إذ وصلت إلى 2.24 مليار دولار مقابل 1.67 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2022. وتأثرت أرباح البورصة الكويتية بصورة رئيسية بارتفاع إجمالي ربح قطاع البنوك الذي سجل نمواً بنسبة 54.2% ليصل إلى 1.42 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2023 مقابل 920.9 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2022.

قطر

تراجع إجمالي ربح الشركات المدرجة في بورصة قطر بنسبة 18.2% في الربع الثاني من العام 2023 ليصل إلى 3.2 مليارات دولار مقابل 3.9 مليارات دولار في الربع الثاني من العام 2022. وفي النصف الأول من العام 2023، سجلت الشركات صافي ربح قدره 6.6 مليارات دولار مقابل 7.8 مليارات دولار ، مسجلة انخفاضاً بنسبة 14.9%.

البحرين

انخفض إجمالي صافي ربح الشركات المدرجة في البحرين في الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 58% على أساس سنوي إلى 413.2 مليون دولار بعد أن سجلت أربعة من قطاعاتها الرئيسية انخفاضاً في صافي الربح خلال الربع.

عمان

انخفض صافي ربح الشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 3.5% على أساس سنوي إلى 491.5 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2023 مقابل 509.3 ملايين دولار في الربع المقابل من العام 2022.

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