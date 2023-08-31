دبي تواصل استقطاب كبرى الشركات العالمية

المصدر: دبي - البيان

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تواصل دبي ترسيخ مكانتها باعتبارها وجهة عالمية مفضلة للشركات الكبرى التي وجدت في الإمارة الشريك الأفضل في توسع أنشطتها في المنطقة والعالم، بفضل بيئة أعمال جاذبة ونهج عمل متوازن وقيادة تحرص دائماً على استشراف مقومات الريادة في المستقبل.

وفي هذا الصدد، أعلنت شركة «ألانترا» الإسبانية للخدمات المالية العالمية المستقلة، عن افتتاح مكتب جديد لها في مركز دبي المالي العالمي، وذلك لتقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية لعملائها في المنطقة، وتعزيز حضورها العالمي والمحلي.

وتضم «ألانترا»، الحاصلة على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية لتقديم الخدمات المصرفية ضمن مركز دبي المالي العالمي وانطلاقاً منه، ما يزيد على 650 شخصاً متمرساً عبر 25 مكتباً في 22 دولة. ويتيح انتقال الشركة خطوة استراتيجية لتعزيز تواجدها في المنطقة انطلاقاً من مقرها في مركز دبي المالي العالمي، إمكانية الوصول المباشر إلى كم هائل من الفرص الواعدة في إطار النشاط التجاري والاستثماري المتزايد في الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى استقطاب أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم، وتوسيع نطاق عروضها في المنطقة بالاستناد إلى فريقها المتكامل من الخبراء والمختصين ضمن القطاعات المعنية.

وقال سعد أشرف، المدير التنفيذي الأول والعضو المنتدب لشركة «ألانترا مركز دبي المالي العالمي»: يجسّد المركز الخيار الطبيعي لبدء أنشطتنا المصرفية الاستثمارية بمنطقة الشرق الأوسط، نظراً للموقع الاستراتيجي الاستثنائي لدبي، وبنيتها التحتية المتطورة، وتواجد أفضل المواهب المالية المتخصصة. وبناءً على ذلك قمنا بنقل جزء كبير من فريقنا العالمي للخدمات المصرفية الاستثمارية للأنشطة البحرية والشحن إلى مركز دبي المالي العالمي، نظراً لأهمية هذه المنطقة بالنسبة لهذا القطاع الحيوي.

كذلك أعلنت «ذا جيك ستوديو»، الوكالة العاملة في خدمات التسويق والإعلان المتكاملة في الهند، عن توسيع رقعة عملياتها في الإمارات، وجعل دبي مقرها العالمي الجديد، ما يمثل خطوة مهمة في مسيرة نموها الاستراتيجي على الصعيد العالمي.

وبفضل شراكاتها المتزايدة مع جهات رائدة حول العالم وخبراتها الاستثنائية في مجالات متعددة، يضمن المركز العالمي الجديد لشركة «ذا جيك ستوديو» توسيع رقعة أنشطتها عالمياً لتشمل أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجنوب شرق آسيا، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، واليابان وروسيا.

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