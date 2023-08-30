دبي مقراً عالمياً لوكالة «ذا جيك ستوديو» الهندية

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت «ذا جيك ستوديو» The Geek Studio، الوكالة العاملة في خدمات التسويق والإعلان المتكاملة في الهند، عن توسيع رقعة عملياتها في دولة الإمارات، وجعل دبي مقرها العالمي الجديد، ما يمثل خطوة مهمة في مسيرة نموها الاستراتيجي على الصعيد العالمي.

ويُعد مكتب «ذا جيك ستوديو» في الإمارات، والذي تم تأسيسه في أبراج بحيرات جميرا في شهر يونيو، امتداداً لمقرها الحالي في الهند. وباعتباره مركزاً عالمياً للشركة، سيدير مكتب ذا جيك ستوديو في دبي عملية التواصل مع مكاتب الشركة الأخرى في الأسواق المهمة ويعزّز من قوة شبكة وكالاتها الدولية. وبفضل شراكاتها المتزايدة مع جهات رائدة حول العالم وخبراتها الاستثنائية في مجالات الضيافة، والأطعمة والمشروبات، والسفر والسياحة، والتعليم والعقارات، يضمن المركز العالمي الجديد لشركة ذا جيك ستوديو بدولة الإمارات توسيع رقعة أنشطتها عالمياً لتشمل أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجنوب شرق آسيا، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، واليابان وروسيا.

وتقدم «ذا جيك ستوديو» باقة من الخدمات التسويقية والإعلانية، وتحرص على اتباع نهج شامل يتبنى مفاهيم تسويقية غير تقليدية انطلاقاً من مبادئها التي تركز على الإبداع والاهتمام بالعميل والابتكار المستند إلى تحليل البيانات وتسخير قوة التكنولوجيا واستخدام أحدث المنتجات والحلول التقنية والأمن السيبراني.

ونالت «ذا جيك ستوديو» تقديراً دولياً كواحدة من أفضل خمس شركات عاملة في مجال تحليلات التزييف العميق على مستوى العالم، وتستعين الشركة بخبراتها العريقة في تحسين جوانب الجودة والأمان لجميع الخدمات التي تقدمها في قطاعي التسويق والإعلان. وتستخدم ذا جيك ستوديو التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وعمليات رصد المنصات الناشئة لتمكين العلامات التجارية من تحقيق الازدهار خلال العصر الرقمي وتحقيق مستويات غير مسبوقة من النجاح على الصعيد العالمي.

وتُعد «ذا جيك ستوديو» شريكاً مهماً في قطاع التسويق والأمن السيبراني والحلول التقنية، وتفتخر الشركة بمشاركة خبراتها مع كيانات مرموقة في مختلف أنحاء العالم، ومن أبرز هؤلاء العملاء المميزين شركة وارنر براذرز، التي أسهمت ذا جيك ستوديو في تطوير قدراتها بشكل ملحوظ في مجال الأمن السيبراني والمرونة التكنولوجية لمواكبة المشهد الرقمي العالمي. علاوة على ذلك، أبرمت ذا جيك ستوديو شراكات مع علامات تجارية عالمية شهيرة لتوفير خدمات الأمن السيبراني والحلول التقنية وأطلقت الشركة حملات إبداعية لاقت قبولاً واسعاً لدى المستهلكين والعملاء المحليين والدوليين، ومن أبرز هذه الشركات BookMyShow وHona، وهيونداي، ومرسيدس بنز وجرامي ستوديوز.

كما أبرمت «ذا جيك ستوديو» اتفاقية شراكة مع مؤسسات عالمية كبرى مثل LeadSpot Global لتقديم حملات متنوعة تهدف إلى تعزيز تفاعل الجمهور وتسريع معدلات النمو وترسيخ مكانة العلامة التجارية على الصعيد العالمي. واتخذت «ذا جيك ستوديو» خطوات إضافية لتوسيع رقعة نشاطاتها شملت الاستثمار في شركة Terrific Live، وهي منصة إلكترونية للتسوق المباشر تعتمد على المؤثرين والمقرر إطلاقها هذا الشهر، وتبشر هذه الشراكة بتجربة تسوق مثيرة عبر الإنترنت تخدم المشترين والعلامات التجارية والمؤثرين على حدٍ سواء.

وقال سانتوش كومار، الرئيس التنفيذي لشركة ذا جيك ستوديو: «تُعد عمليات التوسع الاستراتيجية لشركة ذا جيك ستوديو على الصعيد العالمي بمثابة شهادة على التزامنا الراسخ بالتميّز وشغفنا للارتقاء بمفهوم الإبداع إلى آفاق جديدة. نحن سعداء للغاية بجلب نهجنا المبتكر إلى مجموعة متنوعة من الأسواق العالمية، وتزويد العلامات التجارية بتجارب مؤثرة تنال اهتمام الجماهير في جميع أنحاء العالم من خلال تواجدنا في دبي التي أصبحت المركز العالمي لشركتنا».

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