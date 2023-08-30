«مفاجآت صيف دبي» تختتم موسمها بفعاليات ترفيهية وخصومات كبرى

المصدر: (دبي ـ البيان)

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تختتم الدورة السادسة والعشرون من «مفاجآت صيف دبي»، فعاليتها في الثالث من سبتمبر المقبل، حيث قدم هذا الموسم الاستثنائي ألوان المرح لكل أفراد العائلة، إضافة إلى الفعاليات الكبرى والعروض والحفلات الحية المميزة، والكثير من التخفيضات والخصومات.

وسوف تشهد الأيام الأخيرة من المهرجان المزيد من المتعة، مع سلسلة من الفعاليات المميزة، والعروض الترفيهية المذهلة، والختام الكبير الذي ينتظره الجميع في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، مع فعاليات وعروض فريدة، لا يمكن تفويتها. وتقدم «التخفيضات النهائية» عروض تسوق كبيرة، مع خصومات ضخمة تصل إلى 90 %، إضافة إلى جوائز قيّمة تقدمها المتاجر المشاركة.

«مفاجآت صيف دبي» تكثف فعالياتها قبل الختام

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