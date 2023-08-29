«مفاجآت صيف دبي» تكثف فعالياتها قبل الختام

المصدر: دبي - البيان

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شهدت دبي هذا العام صيفاً لا يضاهى، بمجموعة متنوعة من الفعاليات الكبرى التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ولا يزال هناك متسع من الوقت للاستمتاع بالأيام الختامية لـ «مفاجآت صيف دبي»، بينما تقترب أجواء المرح من نهايتها خلال هذا الأسبوع.

ستترك لنا الدورة السادسة والعشرون من «مفاجآت صيف دبي»، والتي تختتم فعاليتها في الثالث من سبتمبر الكثير من الذكريات الرائعة، حيث قدم هذا الموسم الاستثنائي ألوان المرح لكل أفراد العائلة، والعروض والحفلات الحية المميزة، والكثير من التخفيضات والخصومات.

وجد جميع أفراد العائلة ما يبحثون عنه هذا الصيف، من صفقات لا تقاوم قدمتها الفنادق ومتاجر التجزئة وعروض الإقامة المجانية للأطفال إلى تذوق أشهى المأكولات في جميع أنحاء دبي. وسوف تشهد الأيام الأخيرة من مهرجان «مفاجآت صيف دبي» المزيد من المتعة مع سلسلة من الفعاليات التي لا تفوت والعروض الترفيهية المذهلة، وبالطبع، الختام الكبير المميز الذي ينتظره الجميع في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، وهناك ثلاث فعاليات وعروض مقبلة لا يمكن تفويتها.

التخفيضات النهائية

قائمة لا تنتهي من العروض المجانية والصفقات الخاصة خلال التخفيضات النهائية من 1 إلى 3 سبتمبر والتي تقدمها متاجر التجزئة، لذا حان الوقت لتوفير الكثير والفوز بصفقة أو صفقتين. ترقبوا العروض والصفقات المذهلة في المدينة والتي سيتم الإعلان عنها قريباً.

تقدم «التخفيضات النهائية من مفاجآت صيف دبي» عروض تسوق لا تفوت، مع خصومات ضخمة تصل إلى 90% على مستحضرات التجميل، والإلكترونيات، والأزياء من أبرز العلامات التجارية في دبي. ترقبوا التواريخ التي سيتم الإعلان عنها قريباً، للحصول على صفقات رائعة من أفضل العلامات التجارية في جميع أنحاء المدينة.

استمتعوا بشراء المستلزمات المدرسية لموسم العودة للدراسة، هذا هو الوقت المثالي لزيارة المراكز التجارية والبحث عن صفقة أخيرة قبل نهاية الصيف.

ولمزيد من الحوافز للتسوق، احصلوا على الجوائز القيمة من المتاجر المشاركة في «مفاجآت صيف دبي».

يمكن التسوق بقيمة 300 درهم أو أكثر في دبي فستيفال سيتي مول للدخول في السحب الأسبوعي الأخير والحصول على فرصة للفوز بمليون نقطة من نقاط «بلو» حتى 3 سبتمبر. وعند التسوق بقيمة 1000 درهم أو أكثر في أي متجر في دبي فستيفال سيتي مول، سيحصل 3 فائزين محظوظين على بطاقة هدايا في دبي فستيفال مول بقيمة 10.000 درهم للبطاقة.

وعند التسوق وإنفاق 300 درهم أو أكثر باستخدام محفظة SHARE أو من خلال مسح إيصالات التسوق في التطبيق، يمكنكم الحصول على فرصة لتكونوا أحد الفائزين الخمسة الذين سيصبحون من أصحاب الملايين مع عرض «SHARE» في «مفاجآت صيف دبي»، حيث سيحصل كل فائز على ما يعادل 100.000 درهم على شكل نقاط برنامج مكافآت SHARE. ويتوفر هذا العرض في مراكز تسوق مجموعة ماجد الفطيم - مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر الشندغة. ابدأوا الآن بتنزيل تطبيق SHARE من Google Play ومتجر Apple.

وعلى المتسوقين عدم تفويت فرصة الفوز بسيارة نيسان إكس تريل الجديدة مع حملة «تسوق، وانطلق، واستمتع» المقامة في مراكز التسوق المشاركة ضمن مجموعة مراكز التسوق في دبي. تسوقوا بقيمة 200 درهم أو أكثر في أحد هذه المراكز واحصلوا على التذكرة الذهبية وفرصة لتكونوا ضمن الفائزين الستة المحظوظين، وذلك حتى الثالث من سبتمبر.

حفل نهاية الأسبوع الختامية

تعتبر الفعاليات الختامية لـ «مفاجآت صيف دبي» جزءاً أساسياً من الأجندة الصيفية لأكثر من ربع قرن، وسيتضمن الختام الرائع لمفاجآت صيف دبي في الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر فعاليات رائعة في مدينة دبي.

من بين الأسماء الشهيرة التي ستستمعون معها ضمن سلسلة حفلات «بيت ذا هيت» (Beat the Heat) في تاريخ 1 سبتمبر: الفرقتان المصريتان «مسار إجباري» و«ديسكو مصر»، ذاك الثنائي الرائع الذي يمزج سحر الموسيقى الشرقية بالديسكو والفانك.

سيقام الحفل الموسيقي لهاتين الفرقتين على مسرح «ذا أجندا» في الأول من سبتمبر، بينما تعود نجمة كوميديا الستاند أب جوان ماكنالي إلى دبي لإحياء حفل حصري لليلة واحدة على المسرح نفسه في الثاني من سبتمبر.

وينطلق نجم بوليوود، فرحان أختر، إلى مسرح «كوكاكولا أرينا» في الأول من سبتمبر لإحياء أول حفل موسيقي له في دبي. وعلى الزوار الاستعداد للاستمتاع بحفل نجم الأفرو بوب دافيدو على المسرح نفسه في الثاني من سبتمبر.

ليختتم الموسم فعالياته بأمسية رائعة مع الفنان والمطرب وكاتب الأغاني الشهير الحائز على العديد من الجوائز، جاه خليب على مسرح «كوكا كولا أرينا» في الثالث من سبتمبر.

مكافآت العودة للمدارس

لقد كان صيفاً مليئاً بالمتعة والمرح لكل أفراد العائلة، لكن مع حلول العام الدراسي الجديد، أصبح هذا هو الوقت المثالي لتحقيق أقصى استفادة من عروض «مفاجآت صيف دبي».

للعام الرابع على التوالي، تقدم «منحة مدهش الدراسية» فرصة استثنائية لـ 15 متسوقاً محظوظاً للفوز بجائزة قيمتها 20 ألف درهم لكل فائز تخصص لإثراء مشاريعهم التعليمية، وذلك من خلال التسوق بقيمة 200 درهم أو أكثر في مراكز نخيل التجارية المشاركة بما في ذلك ابن بطوطة مول، وسيركل مول، وذا بافيليون إنترناشيونال سيتي، وديسكفري جاردن، والفرجان، وجزر جميرا، وجميرا بارك، مع تقديم إيصالات الشراء لمكتب خدمة العملاء للمشاركة في هذه المبادرة التي قد تغير مجرى حياتكم.

هذا ليس كل شيء، استكشفوا عالماً رائعاً من صفقات العودة للمدارس مع جمبو إلكترونيكس، وشاركوا في العرض المذهل للسحب الخاص بالعودة للمدارس من خلال إنفاق 1.000 درهم والحصول على فرصة للفوز بـ 25 ألف درهم كرسوم دراسية.

وللطلاب والأهل من محبي التكنولوجيا، فإن بطاقة امتياز طلاب GenZ من متجر «إ ماكس» تفتح لكم الأبواب للحصول على أسعار حصرية على أجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من الأجهزة حتى 15 سبتمبر، مع هدية إضافية تتمثل في قسيمة شراء إ ماكس بقيمة 100 درهم. ومن المؤكد أن أوائل المتسوقين سيقدرون مكافآت العودة إلى المدارس المذهلة التي سيحصلون عليها هنا.

ويمكن الاستمتاع خلال مفاجآت صيف دبي بموسم صيفي حافل بالمفاجآت الرائعة والفعاليات الترفيهية، وعروض التجزئة، وكذلك المأكولات اللذيذة، والتي تستمر حتى 3 سبتمبر 2023.

تلقى «مفاجآت صيف دبي» دعماً من الراعي الرئيسي بطاقة ماستركارد راك بنك وعدد من الشركاء الاستراتيجيين مثل مجموعة الفطيم «دبي فستيفال سيتي مول» و«فستيفال بلازا»، و«السيف»، ومجموعة الزرعوني «ميركاتو»، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، وبلوواترز، وسيتي ووك، وطيران الإمارات، وإينوك، واتصالات، وماجد الفطيم «مول الإمارات»، «سيتي سنتر مردف»، «سيتي سنتر ديرة»، ونخيل مولز «ابن بطوطة مول»، «نخيل مول»، «سوق التنين 2»، و«بالم ويست بييتش»، و«ذا فيو»، و«ذا بييتش»، وذا أوتلت فيليدج.

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