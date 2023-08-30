الإمارات الأولى إقليمياً والسادسة عالمياً في فرص الاستثمار

المصدر: (دبي - سيد صالح)

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صُنفت الإمارات في المركز الأول على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمركز السادس على مستوى العالم في فرص الاستثمار، بحسب مؤشر جديد أصدرته شركة «جلوبال سيتيزن سوليوشنز» البريطانية المتخصصة في الخدمات الاستشارية الاستثمارية.

وذكرت الشركة في التقرير المُرفق بنتائج المؤشر أن الإمارات نالت هذا الترتيب المتقدم على المؤشر، بفضل اقتصادها المستقر وتركيز قياداتها على الابتكار. وحصلت الإمارات على رصيد إجمالي في المؤشر بلغ 82 من أصل 100 نقطة. وأوضح التقرير أن الإمارات نالت هذا الرصيد كحصيلة لأرصدتها على ثلاثة مؤشرات فرعية، وهي التنافسية العالمية، ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، والضرائب على الدخل الشخصي.

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