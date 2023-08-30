الإمارات الأولى إقليمياً والسادسة عالمياً في فرص الاستثمار

المصدر: (دبي - سيد صالح)

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صُنفت الإمارات في المركز الأول على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمركز السادس على مستوى العالم في فرص الاستثمار، بحسب مؤشر جديد أصدرته شركة «جلوبال سيتيزن سوليوشنز» البريطانية المتخصصة في الخدمات الاستشارية الاستثمارية للمهاجرين.

وتعتمد فكرة المؤشر على المفاضلة بين جوازات السفر التابعة لـ197 دولة على مستوى العالم في قوة فرص الاستثمار التي تتيحها كل دولة للمستثمرين الأجانب.

وذكرت الشركة في التقرير المُرفق بنتائج المؤشر أن الإمارات نالت هذا الترتيب المتقدم على المؤشر، بفضل اقتصادها المستقر وتركيز قياداتها على الابتكار.

وأضاف التقرير أن ثمّة مميزات موضوعية مهمة أخرى قفزت بالإمارات إلى الصدارة الإقليمية للمؤشر والمركز السادس عالمياً، عدم فرض ضرائب على الدخل الشخصي وارتفاع نصيب الفرد الواحد من الدخل القومي الإجمالي للدولة. وساق التقرير أيضاً قوة العلاقات الدولية التي تربط الإمارات بغالبية دول العالم، الأمر الذي عزز الاستقرار الاقتصادي الذي تنعم به، وبالتبعية، عزز جاذبيتها في أعين المستثمرين العالميين.

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