أفضل الكفاءات في بريطانيا تنزح إلى دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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أكدت دراسة حديثة أن دبي باتت تستقطب أفضل العقول والكفاءات في مجال ريادة الأعمال، وقالت الدراسة التي نشرها موقع «يورو ريبورتر»، نقلاً عن دراسة حديثة أجراها موقع «هاوسيرش»، إن بعض أفضل العقول البريطانية في ريادة الأعمال باتت تتجه بشكل متزايد إلى الشرق، وتحديداً إلى دبي. وأجرى «هاوسيرش» بحثاً قارن فيه تكلفة المعيشة لمعرفة ما إذا كانت تكلفة المعيشة في دبي أقل منها في لندن، كما تناول «هجرة الأدمغة» من المملكة المتحدة إلى دبي.

وكشف أنه خلال الفترة من 2017 إلى 2022، فقدت بريطانيا نحو 12500 من الأفراد ذوي الثروات العالية، ومن المتوقع أن تفقد 3200 مليونير آخرين بسبب الهجرة خلال العام الجاري.

وقال، إن «دبي ولندن من أفضل 10 مدن في مؤشر أفضل 100 مدينة لعام 2022، غير أن دبي باتت تحتل ترتيباً عالياً في القائمة بفضل الإمكانات الاستثمارية والتجارية للمدينة، فضلاً عن ازدهارها الاقتصادي وجاذبيتها للسياح».

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