دبي تفوز على لندن في كل شيء

المصدر: دبي - البيان

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أكدت دراسة حديثة فوز دبي بأفضل عقول ريادة الأعمال، حيث «تتجه بعض أفضل العقول البريطانية التجارية في ريادة الأعمال من الغرب إلى الشرق؛ وتحديداً إلى دبي، حيث يقولون وداعاً إلى لندن، متجهين إلى دبي»، وذلك بحسب موقع يورو ريبورتر، نقلاً عن دراسة حديثة أجراها موقع «هاوسيرش»، مركز العقارات على الإنترنت.

وأجرى «هاوسيرش»، بحثاً جديداً قارن فيه تكلفة الإيجار ومحلات البقالة والنقل والترفيه لمعرفة ما إذا كانت تكلفة المعيشة في دبي أقل منها في لندن، والذي كشف عن «هجرة الأدمغة» من المملكة المتحدة إلى دبي.

وكشف البحث أنه خلال الفترة من 2017 إلى 2022، فقدت بريطانيا نحو 12500 من الأفراد ذوي الثروات العالية، أكثر مما اكتسبته من خلال الهجرة، ومن المتوقع أن تفقد 3200 مليونير آخرين بسبب الهجرة في عام 2023.

وقال الموقع إن «دبي ولندن مدينتان تتمتعان بمستويات معيشة عالية، كلاهما من بين أفضل 10 مدن في مؤشر أفضل 100 مدينة لعام 2022، ويظهر الترتيب العالي في القائمة الإمكانات الاستثمارية والتجارية للمدينة، فضلاً عن ازدهارها الاقتصادي وجاذبيتها للسياح».

جاذبية دبي

ومن ناحية أخرى، شهدت دولة الإمارات، وخصوصاً دبي، ارتفاعاً كبيراً في عدد المغتربين البريطانيين، مع الجمع بين العمل عن بُعد، وعدم فرض ضريبة على الدخل، وانخفاض معدلات الجريمة، وتحسين الجودة مقابل المال من حيث تكلفة المعيشة، ما جعل دبي بديلاً جذاباً للبريطانيين.

ووجد موقع «هاوسيرش» في البحث أن الفرق «كبير» بين دبي ولندن، عندما يتعلق الأمر بشراء العقارات، فسعر المتر المربع أغلى في وسط لندن منه في دبي، 16800 دولار و3900 دولار على التوالي، و9800 دولار و2300 دولار في الضواحي.

ويبدأ الإيجار في مناطق وسط لندن (مثل وستمنستر وتشيلسي وكنسينغتون) بمبلغ 3000 دولار شهرياً، في وسط دبي في مناطق مثل مرسى دبي أو وسط المدينة أو الخليج التجاري، يبدأ إيجار شقق الاستوديو من 1900 دولار شهرياً.

ووفقاً للبحث، فإن أسعار البقالة في دبي أرخص بنسبة 17% مقارنة بلندن، في حين أن تناول الطعام بالخارج أرخص في الإمارات، وتبلغ قيمة تناول العشاء في مكان صديق للميزانية حوالي 11 دولاراً، بينما سيكلفك حوالي 25 دولاراً في لندن.

وكشف البحث أن أسعار البنزين أيضاً رخيصة، حيث تبدأ الأسعار من 0.88 دولار للتر مقابل 2 دولار في لندن، وكجزء من بحثها المكثف بين المدينتين، وجدت أن وسائل النقل العام في دبي أرخص أيضاً.

تكلفة الرحلة

وتعتمد التكلفة الإجمالية للرحلة على عدد المناطق التي عبرتها، فأغلى تذكرة نقل هي 2.50 دولار في دبي؛ أما في لندن، يمكن أن تصبح أسعار التذاكر أكثر تكلفة اعتماداً على المسافة والوقت من اليوم، وفي حالة الدفع عن طريق بطاقة الائتمان أو بطاقة النقل فيمكنك إنفاق ما يصل إلى 6.67 دولارات في اليوم.

أسباب النزوح

وأضاف الموقع: «ليس فقط نجوم كرة القدم فاحشي الثراء هم من يتجهون نحو الشرق، بل إن بعضاً من أفضل المواهب البريطانية في مجال ريادة الأعمال هم أيضاً من يتجهون، حيث إن أعداداً قياسية من رجال الأعمال وسيدات الأعمال يلوحون وداعاً لبلايتي ويتوجهون إلى دبي».

وأشار الموقع إلى التضخم المرتفع، وتزايد العبء الضريبي الحقيقي، مع ارتفاع نسبة البالغين الذين يدفعون معدلات ضريبة دخل كبيرة بسبب قرار الحكومة بتجميد العتبات الضريبية، كان وراء النزوح الجماعي من لندن.

ويخشى البعض من احتمال فرض المزيد من الضرائب في الأفق؛ حيث من المتوقع أن يفوز حزب العمال في الانتخابات العامة المقبلة في عام 2024، حيث سيسن سياسات ضريبية جديدة تستهدف الأثرياء، بحسب الموقع.

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