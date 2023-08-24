سوق دبي يقفز إلى أعلى مستوى في 8 سنوات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عزز سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي بنهاية تداولات، أمس، ليصعد قرب أعلى مستوياته في أكثر من 8 سنوات. وارتفع مؤشر السوق بنسبة 0.76 % إلى 4099.49 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2015 بدعم الأسهم القيادية، حيث كسر المؤشر حاجز 4100 نقطة للمرة الأولى منذ 8 سنوات وتحديداً منذ جلسة 6 أغسطس 2015 بدعم سهم «إعمار العقارية» الذي قفز 3.8 %، وسهم «الإمارات دبي الوطني» الذي صعد 1.2 %. وعزز السوق مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي وربح رأسماله السوقي 4.37 مليارات درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 688.26 مليار درهم في نهاية أول أمس إلى 692.63 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

سوق دبي عند أعلى مستوى في 8 سنوات

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز