سوق دبي عند أعلى مستوى في 8 سنوات

المصدر: دبي - محمد عباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.76% إلى مستوى 4099.49 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2015، بدعم الأسهم القيادية.

وخلال الجلسة، كسر مؤشر سوق دبي المالي مستوى 4100 نقطة للمرة الأولى منذ 8 سنوات، وتحديداً منذ جلسة 6 أغسطس 2015، بدعم من سهم «إعمار العقارية» الذي قفز 3.8% وسهم «الإمارات دبي الوطني» الذي صعد 1.2%. وعزز سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي، في ختام تداولات أمس، وربح رأسماله السوقي 4.37 مليارات درهم، بدعم الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار والمرافق العامة. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 688.26 مليار درهم في نهاية أول أمس إلى 692.63 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقاد سهما «تبريد» و«إعمار العقارية» ارتفاعات 18 شركة بسوق دبي، وارتفعا 6.35% و3.8% على التوالي، في حين استحوذ سهما «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» على نصف سيولة سوق دبي المالي، بـ 315.77 مليون درهم، بنسبة 52.4% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 602.3 مليون درهم. وشهد سوق دبي المالي بختام جلسة أمس صعود أسهم إعمار للتطوير 3.2%، واكتتاب القابضة 2.4%، والإثمار القابضة 2.3%، وسالك 2.15%، وتيكوم 1.9%، والعربية للطيران 2.1%، ودبي للاستثمار 0.82%.

واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 87.2 مليون درهم بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 345.2 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 258 مليون درهم.

سيولة

وبلغ إجمالي السيولة التي استقطبتها الأسهم في السوقين 1.7 مليار درهم بختام جلسة أمس توزعت بين 1.1 مليار درهم في سوق أبوظبي و602.3 مليون درهم في سوق دبي.

وسجل السوقان إجمالي 28 ألف صفقة شملت 489.76 مليون سهم. وتوزع إجمالي الأسهم المتداولة بواقع 272.54 مليون سهم في سوق دبي و217.22 مليون سهم في سوق أبوظبي.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، أمس، عند مستوى 9729.1 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.38%. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 207.14 ملايين درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 111.9 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة 111.1 مليون درهم. وارتفع في سوق أبوظبي أسهم الدار العقارية 3.9%، أمريكانا للمطاعم 3.6%، وطيران أبوظبي 2.5%، وأدنوك للحفر 2.4%، وبالمز الرياضية 1.9%، وكيو القابضة 0.27%.

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال جلسة أمس، تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم «بنك أم القيوين الوطني» بقيمة تجاوزت 35 مليون درهم على نحو 20 مليون سهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز