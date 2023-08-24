34% نمواً بالأرباح التشغيلية لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة بالنصف الأول

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، أن دبي محور اقتصادي ولوجستي متفرد إقليمياً، وهي تمضي بخطى ثابتة لتحويل الإمارة إلى نموذج عالمي للمناطق الاقتصادية.

جاء ذلك تعليقاً على نتائج العمليات التشغيلية والمالية لـ«دييز» للنصف الأول من العام الجاري، والتي أظهرت نمواً قوياً ومستداماً على صعيد الإيرادات والأرباح، حيث سجلت نمواً على صعيد إجمالي الإيرادات بنسبة 5 % في النصف الأول، ونمواً بنسبة 34 % للأرباح التشغيلية.

وقال سموه إن هذه النتائج تمثل دافعاً لتعزيز الخطط الاستراتيجية الرامية إلى بناء بيئة عمل جاذبة للاستثمار ومستدامة، للوصول بمساهمة المناطق الحرة في الناتج المحلي لدبي إلى 250 مليار درهم بحلول 2030، مضيفاً: «نثق بقدرة السلطة والمناطق الاقتصادية التابعة لها في مواصلة معدلات النمو المرتفعة خلال النصف الثاني من العام الجاري، بما يعزز موقع دبي وجهة إقليمية وعالمية في مجال الاستثمار والأعمال».

الأرباح التشغيلية لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة تقفز %34

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