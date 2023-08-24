الأرباح التشغيلية لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة تقفز %34

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز) عن نتائج العمليات التشغيلية والمالية للنصف الأول من العام 2023، والتي أظهرت نمواً قوياً ومستداماً على صعيد الإيرادات والأرباح، حيث سجلت السلطة نمواً على صعيد إجمالي الإيرادات بنسبة 5% في النصف الأول من العام 2023، ونمواً بنسبة 34% للأرباح التشغيلية.

وجاءت هذه النتائج مدفوعة بنمو الإيرادات من عمليات التأجير بنسبة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ومن نمو إيرادات الخدمات الحكومية بنسبة 36%، فضلاً عن نمو إيرادات التراخيص بنسبة 39%.

أما على صعيد المناطق الاقتصادية التابعة للسلطة والمتمثلة في المنطقة الحرة بمطار دبي وواحة دبي للسيليكون و«دبي كوميرسيتي»، فقد أظهرت النتائج المالية فاعلية نموذجها التكاملي الرائد وريادة عملياتها الرامية إلى تعزيز مشهد تنافسية الأعمال في إمارة دبي ومكانتها الاقتصادية على المستوى العالمي، وإبراز جاذبية بيئتها الاقتصادية لاستقطاب مؤسسات الأعمال والمستثمرين، حيث حققت نمواً على صعيد الإيرادات بنسبة 17% وعلى صعيد الأرباح التشغيلية بنسبة 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتأتي هذه النتائج النوعية مدفوعة بمستويات الأداء القوية التي حافظت السلطة على وتيرتها منذ تأسيسها في عام 2021 عبر عملياتها التشغيلية ومبادراتها ومشاريعها وحلولها التي تهدف إلى بلورة ملامح المستقبل وتقديم نهج عالمي المستوى في دعم الأعمال والشركات في مختلف القطاعات، ضمن بيئة اقتصادية مرنة، وذلك بما ينسجم مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية «D33» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي وجعلها واحدة من أكبر 3 مدن اقتصادية في العالم.

نتائج استثنائية

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز): «تواصل «دييز» تحقيق نتائج مالية استثنائية مع انتعاش تيار التجارة والتوريد عالمياً، بالإضافة إلى الجاذبية العالية التي تتمتع بها إمارة دبي كمحور اقتصادي ولوجستي متفرد إقليمياً.

إن المنظومة التكاملية المدمجة تحت مظلة «دييز» عبر مناطقها الاقتصادية وشركاتها تقدم تجربة ذات قيمة مضافة وموثوقة للمستثمرين والأعمال، حيث أثبتت هذه التجربة نتائجها الاقتصادية الإيجابية على الاقتصاد العالمي والمحلي، وهذا ما يدفعنا إلى تعزيز خططنا الاستراتيجية وتطلعاتنا الرامية إلى بناء بيئة عمل جاذبة للاستثمار ومستدامة، للوصول بمساهمة المناطق الحرة في الناتج المحلي لدبي إلى 250 مليار درهم بحلول 2030».

وأضاف سموه: «نثق بقدرة السلطة والمناطق الاقتصادية التابعة لها في مواصلة معدلات النمو المرتفعة خلال النصف الثاني من العام الجاري عبر جذب وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها، وذلك للارتقاء بمجتمع الأعمال والمشهد الاقتصادي والاستثماري في إمارة دبي، بما يعزز موقعها كوجهة إقليمية وعالمية في مجال الاستثمار والأعمال بأشكاله وأنواعه كافة».

منظومة شاملة

من جانبه، قال الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز): «وضعت السلطة منذ انطلاقتها منظومة شاملة تعتمد على التكامل الأمثل بين 3 من أنجح المناطق الاقتصادية على مستوى دولة الإمارات والمنطقة، وهي التي تأتي بثمارها اليوم على شكل نمو مستدام في مختلف المؤشرات المالية والمؤسسية للسلطة والمناطق الاقتصادية التابعة لها، وهو ما شهدناه في النتائج النصفية بارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 34% وزيادة إجمالي الإيرادات بنسبة 5%.

هذا النمو يأتي ليستكمل جهودنا الرامية لضمان تقديم مساهمة استراتيجية ومستدامة في مسيرة إمارة دبي الاقتصادية غير النفطية، وتطوير بيئة عمل هي الأمثل للشركات العاملة في مختلف القطاعات، وذلك بما ينسجم مع مختلف الخطط والسياسات الاقتصادية والاستثمارية التي توجه مختلف مبادراتها ومشاريعنا الاستراتيجية مثل أجندة دبي الاقتصادية «D33» التي وضعت خارطة طريق واضحة للسلطة لمضاعفة اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل».

كفاءة

واصلت السلطة بذل جهود استثنائية على صعيد تطبيق أفضل معايير الجودة العالمية، واتباع أبرز ممارسات الأداء المعتمدة، بما ينسجم مع خططها الاستراتيجية وتطلعاتها الرامية إلى بناء بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، وتوفير منظومة موثوقة ومستدامة تضمن استمرارية الأعمال ونموها وفق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.

وتجسد هذا السعي الدؤوب مع حصولها على شهادة نظام الإدارة المتكاملة (IMS)، في إنجاز غير مسبوق، حيث تحقق خلال العام الأول من انطلاق السلطة. ويشمل الاعتماد ثلاث شهادات دولية وهي الآيزو 9001:2015 لنظام إدارة الجودة، والآيزو 14001:2015 لنظام الإدارة البيئية، والآيزو 45001:2018 لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية.

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