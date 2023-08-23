«أوريون أست» الأمريكية تتوسع إقليمياً من دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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أطلقت «أوريون أست» عملياتها التوسعية في المنطقة انطلاقاً من دبي. ودخلت الشركة الأمريكية مفاوضات مع العديد من الدول لتوفير خدمات مراقبة الحدود، ودعم مشاريع عدة للتعدين والزراعة والمناخ، تقدر قيمتها بمئات ملايين الدولارات.

وتخطط «أوريون أست» لتنفيذ مشاريعها التوسعية عبر مقرها الإقليمي في دبي، كما تعتزم مستقبلاً إدراج أسهمها في سوق دبي المالي.

ودعمت غرفة دبي العالمية شركة أوريون للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا في تأسيس مقرها الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا في دبي، ما يعكس نجاح الغرفة في تحقيق أولوياتها الاستراتيجية باستقطاب الشركات العالمية إلى الإمارة. ويشكل توسع الشركة الأمريكية انطلاقاً من دبي دليلاً ملموساً على المزايا التنافسية وبيئة الأعمال الفريدة، التي توفرها الإمارة لدعم نجاح الشركات.

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