دبي قاعدة لتوسع «أوريون است» الأمريكية بالمنطقة

المصدر: دبي-البيان

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دعمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، شركة أوريون للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا («أوريون أست») الأمريكية في تأسيس مقرها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في دبي، مما يعكس نجاح الغرفة في تحقيق أولوياتها الاستراتيجية باستقطاب الشركات العالمية إلى الإمارة، ومساعدتها على تأسيس نشاط لها بالإمارة.

يشكل توسع «أوريون أست» إلى دبي دليلاً ملموساً على المزايا التنافسية وبيئة الأعمال الفريدة التي توفرها الإمارة لدعم نجاح الشركات على اختلاف أحجامها وقطاعات عملها، حيث يشكل هذا التوسع اعترافاً عالمياً بمكانة دبي المتنامية كوجهة للشركات المتطورة. وقد تمكنت الشركة على مدار السنوات العشر الماضية من ترسيخ مكانتها لتصبح مزوداً عالمياً رائداً للبيانات الفضائية عالية الدقة عبر قطاعات ومجالات متعددة. وتقدر قيمة الشركة الأم التي تملك «أوريون أست» حوالي 100 مليون دولار أمريكي.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام لغرف دبي: «نبذل جهوداً حثيثة لاستقطاب الشركات العالمية وأصحاب الرؤى ورواد الأعمال إليها، ونفخر بمساعدة شركة مبتكرة في علوم الفضاء مثل ’أوريون أست‘ للتوسع في الإمارة، وخصوصاً وأن هذا القطاع يعتبر من القطاعات الجديدة التي سترسم مستقبل دولة الإمارات التي وصلت للفضاء».

وأضاف لوتاه: «تسعى غرفة دبي العالمية إلى تعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومنصة انطلاق للتوسع نحو الأسواق العالمية. وتدعم الغرفة رؤية الإمارة في بناء شراكات اقتصادية جديدة، ومساعدة الشركات المحلية على تحقيق النجاح عالمياً، واستقطاب أفضل المواهب والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم».

شركة عالمية متخصصة بعلوم الفضاء

تأسست «أوريون أست» في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2013، وهي شركة رائدة لخدمات التكنولوجيا تعنى بتطوير عمليات وتطبيقات الفضاء القريب من الأرض. وتولت الشركة في البداية تشغيل مجموعة صغيرة من الأقمار الصناعية المخصصة لمراقبة بيئة الفضاء القريبة من الأرض بهدف وتتبع الحطام المداري المعروف أيضاً باسم خردة الفضاء، وذلك لدعم الاستخدام السلمي للفضاء.

تتبنى الشركة أيضاً خطة مبتكرة لمعالجة المشكلات الهندسية المعاصرة باستخدام حلول تقنية متطورة. وتعمل مجموعة الأقمار الصناعية المدارية للشركة وفق مفهوم «الأقمار الصناعية كخدمة»، وتهدف إلى دعم سيناريوهات الاستخدامات المتعددة بشكل متزامن. وبهذا يمكن لأقمار «أوريون أست» أيضاً مراقبة المحاصيل الزراعية لاكتشاف علامات الإجهاد فيها، ومساعدة المزارعين على التخفيف من فقدان المحاصيل وزيادة غلتها.

يمكن أيضاً استخدام حلول «أوريون أست» لمراقبة البنية التحتية الحيوية، مثل أنابيب النفط والغاز، على مدار الساعة لاكتشاف أي مؤشرات للتسرب في الوقت الفعلي تقريباً؛ ويساعد ذلك في التخفيف من آثار الكوارث البيئية وتقليل فاقد المنتجات. وتشمل الخدمات الرئيسية الأخرى للشركة إدارة الطوارئ والإغاثة في حالات الكوارث، والمراقبة البيئية، والدعم المدني، وإدارة الموارد وغيرها الكثير.

علاوةً على ذلك، تمتلك «أوريون أست» رؤية طموحة في توفير حلول متكاملة قابلة للتطوير وتوفر الشركة مجموعة متنوعة من الخدمات المهنية والتقنية، وخدمات إدارة الطوارئ، والرصد البيئي، وهندسة وتكامل النظم؛ وتتمتع بحضور عالمي مميز عبر البرازيل، وكندا، وإثيوبيا، وجمهورية الدومنيكان، وحالياً في دولة الإمارات، حيث أسست في دبي شركة تابعة لها تحت مسمى «أوبن سكايز اندستريزOpen Skies Industries» في واحة دبي للسيليكون لتطوير شراكات استراتيجية للشركة على امتداد أفريقيا والشرق الأوسط انطلاقاً من دبي.

وتعليقاً على توسيع الحضور العالمي لشركته في دبي واتخاذ الإمارة قاعدة للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، قال ألفين ألكسندر، المؤسس والمدير التنفيذي «لأوريون أست»: «تمتاز دولة الإمارات بريادتها في عالم الأعمال عبر مختلف القطاعات، وتاريخها المشرّف بدعم الابتكار والثقافة، وتمثل بذلك صورة مصغرة للبشرية. وستعمل ’أوريون أست‘ و’أوبن سكايز إندستريز‘ من خلال هذه الشراكة على تحقيق قيمة كبيرة لدولة الإمارات والمنطقة عموماً».

دعم وثيق من غرفة دبي العالمية

حرصت غرفة دبي العالمية على دعم «أوريون أست» في كل خطوة لتأسيس مقرها الإقليمي في دبي، حيث التقى ممثلو المكتب الخارجي لغرفة دبي العالمية في إثيوبيا مع ألفين ألكسندر، المدير التنفيذي ومؤسس الشركة، في سلسلة من الاجتماعات، التي ساعدت في اتخاذ قرار «أوريون أست» تأسيس مقرها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في دبي.

وأوصت غرفة دبي العالمية الشركة بزيارة دبي لتأسيس حضورها في المنطقة، وحظيت زيارة ألفين ألكسندر بدعم كامل من الغرفة مع تعريفه بالأسواق المختلفة التي يمكنه التوسع فيها، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات مع مستثمرين محتملين. ومع حصوله على معلومات وافية بهذا الخصوص، اختار ألكسندر واحة دبي للسيليكون مقراً لشركة «أوبن سكايز إندستريز» التابعة لشركة «أوريون أست». وتعتبر «أوبن سكايز إندستريز» جزءاً من المساعي العالمية التي تبذلها «أوريون أست» لإقامة شراكات استراتيجية رئيسية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

دبي...بوابة إلى العالم

تسعى «أوريون أست» إلى استكشاف فرص الأعمال المتنوعة في أفريقيا مع افتقار العديد من الدول الأفريقية إلى التكنولوجيا والخدمات التي تقدمها الشركة؛ وبالتالي فإن إنشاء مقرها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في دبي يسهّل عليها إقامة العلاقات والشراكات والاستفادة من الفرص الاستثمارية في المنطقة.

وتتفاوض «أوريون أست» حالياً مع العديد من الدول لتوفير خدمات مراقبة الحدود ودعم مشاريع عدة للتعدين والزراعة والمناخ تقدر قيمتها بمئات ملايين الدولارات. وتخطط الشركة لتنفيذ هذه المشاريع من خلال مقرها الإقليمي في دبي، كما تعتزم مستقبلاً إدراج أسهمها في سوق دبي المالي.

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