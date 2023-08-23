«سوق دبي» يرتفع للجلسة الرابعة ويكسب 2.4 مليار درهم

المصدر: دبي - البيان

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واصل سوق دبي مكاسبه، أمس، للجلسة الرابعة على التوالي وربح رأسماله السوقي 2.4 مليار درهم بقيادة أسهم «العقار» و«البنوك» القيادية وتواصل المشتريات القوية من الأفراد والمؤسسات.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في «سوق دبي» إلى 688.25 مليار درهم، وارتفع المؤشر العام لسوق دبي 14.9 نقطة أو 0.37% إلى 4068.52 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع العقار 0.6%، والمالي 0.61%، والخدمات 1.04%، والسلع الاستهلاكية 0.47%.

وتعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم «دبي الإسلامي» بنسبة 1.43%، و«إعمار العقارية» 0.15%، و«إعمار للتطوير» 0.48%، و«تيكوم» 2.34%، و«ديوا» 0.38%.

وبلغت سيولة الأسهم المحلية 1.6 مليار درهم، منها 1.19 مليار درهم في سوق أبوظبي، و420.1 مليون درهم في سوق دبي، وتم تداول 624.9 مليون سهم عبر 26.3 ألف صفقة.

وفي سوق أبوظبي، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9766.47 نقطة، بينما أغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» عند 9461.45 نقطة.

وتصدر «ملتيبلاي» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 266.5 مليون درهم، وأغلق مرتفعاً بنسبة 4.36% عند 3.83 دراهم، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 205.7 ملايين درهم، وارتفع 0.1% ليصل إلى 401 درهم، ثم «ألفا ظبي» بسيولة 112.4 مليون درهم، وأقفل عند 20.04 درهماً.

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