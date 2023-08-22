سوق دبي المالي يربح 2.4 مليار درهم بدعم «العقار والبنوك»

المصدر: وام

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عزز سوق دبي المالي مكاسبه في ختام تعاملات اليوم وربح رأسماله السوقي ما يربو على 2.4 مليار درهم مدعوماً بمكاسب أسهم "العقار" و"البنوك" القيادية.

وزاد رأس المال السوقي لسوق دبي المالي من 685.8 مليار درهم في ختام جلسة أمس، إلى 688.25 مليار درهم اليوم، بينما سجل رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 2.854 تريليون درهم.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.6 مليار درهم موزعة بواقع 1.19 مليار درهم في سوق أبوظبي و420.1 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 624.9 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 26.3 ألف صفقة.

وصعد مؤشر سوق دبي المالي العام بنحو 0.37% رابحاً 14.9 نقطة، ليقفل عند 4068.52، مع صعود مؤشر قطاع العقار بنسبة 0.6% والمالية 0.61% والخدمات 1.04% والسلع الاستهلاكية 0.47%.

وتعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم "دبي الإسلامي" بنسبة 1.43% و"إعمار العقارية" 0.15% و"إعمار للتطوير" 0.48% و"تيكوم" 2.34% و"ديوا" 0.38%.

واستحوذ "الاتحاد العقارية" على النصيب الأكبر من التداولات مستقطباً سيولة بنحو 89.1 مليون درهم ليغلق عند 0.42 درهم بارتفاع 1.68%، تلاه "إعمار العقارية" جاذباً 58.09 مليون درهم ليقفل عند 6.77 درهم، ثم "مصرف عجمان" بسيولة 54.2 مليون درهم وأغلق عند 2.32 درهم.

وفي سوق أبوظبي، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" عند مستوى 9766.47 نقطة، بينما أقفل مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" عند مستوى 9461.45 نقطة.

وتصدر "ملتيبلاي" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 266.5 مليون درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 4.36% عند 3.83 درهم، تلاه "العالمية القابضة" جاذباً 205.7 مليون درهم وارتفع 0.1% ليصل إلى 401 درهم، ثم "الفا ظبي" بسيولة 112.4 مليون درهم وأقفل عند 20.04 درهم.

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