574 ملياراً استثمارات تاريخية لبنوك الإمارات بزيادة 18 %

المصدر: أبوظبي - وام

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حلقت استثمارات البنوك العاملة في الدولة إلى مستويات تاريخية فوق 574 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي بزيادة 18%. وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الدولة 18.1 % على أساس سنوي إلى 574.3 مليار درهم بنهاية يونيو، بزيادة 88 مليار درهم مقابل 486.4 مليار درهم في يونيو 2022.

وزادت استثمارات البنوك على أساس شهري 2.8 % مقابل 558.6 مليار درهم في مايو الماضي، بنمو 15.7 مليار درهم خلال شهر واحد، بينما ارتفعت خلال النصف الأول 46.9 مليار درهم أو 8.9% مقارنة بنحو 527.4 ملياراً في نهاية العام الماضي.

إلى ذلك، ارتفعت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية UAEFTS إلى 8.1 تريليونات درهم خلال النصف الأول، بزيادة 33.3% على أساس سنوي مقارنة مع نحو 6.01 تريليونات درهم منفذة خلال الفترة نفسها من 2022. وتوزعت التحويلات المنفذة بالنصف الأول بواقع 5.07 تريليونات درهم تحويلات بين البنوك و2.938 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك.

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