بنوك الإمارات تحقق أعلى استثمارات في تاريخها

المصدر: أبوظبي - وام

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تجاوزت استثمارات البنوك العاملة في الدولة حاجز 574 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي محققة أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، الصادرة في تقرير المؤشرات المصرفية، ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 18.1 % لتصل إلى 574.3 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، بزيادة تعادل 88 مليار درهم، مقابل نحو 486.4 مليار درهم في يونيو 2022.

وحسب المصرف المركزي، فقد زادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 2.8 % مقابل 558.6 مليار درهم في مايو الماضي، بزيادة تعادل 15.7 مليار درهم خلال شهر واحد، بينما ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري بمقدار 46.9 مليار درهم أو ما نسبته 8.9 % مقارنة بنحو 527.4 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 46 % مع بلوغها 263.3 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 4.8 % مقارنة بنحو 251.3 مليار درهم في مايو الماضي.ِ

«سندات الدين»

وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين» نحو 43 % من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 248.5 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنحو 1.4 % مقابل 245.1 مليار درهم في مايو 2023.

ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 12.1 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنسبة 1.7 % مقارنة بنحو 11.9 مليار درهم في مايو 2023، فيما زادت خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 2.54 % مقابل 11.8 مليار درهم في ديسمبر 2022.

وحسب إحصائيات «المركزي»، بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 50.4 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي بارتفاع على أساس شهري بنسبة 0.2 % مقارنة بنحو 50.3 مليار درهم في مايو الماضي، وبزيادة على أساس سنوي بنحو 12.7 % مقابل 44.7 مليار درهم في نهاية 2022.

يذكر أن استثمارات البنوك لا تشمل إيداع البنك لدى المصرف المركزي في شكل شهادات الإيداع والكمبيالات النقدية.

توزيع استثمارات البنوك:

263.3 ملياراً في السندات المحفوظة للاستحقاق

248.5 مليار درهم في «سندات الدين»

12.1 مليار درهم في الأسهم

50.4 ملياراً استثمارات أخرى



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