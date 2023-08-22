51660 شركة صغيرة خاضعة للضريبة في الدولة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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كشفت الهيئة الاتحادية للضرائب أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تخضع للضريبة في الدولة يبلغ أكثر من 51660 شركة. وذكرت الهيئة أن مشروعيها التحوليين «باقة موفق» و«الوكيل الضريبي المتخصص»، اللذين تم إطلاقهما خلال العام الحالي، أسهما في تسهيل إجراءات الامتثال الضريبي. وأوضحت الهيئة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة يمكنها الاستفادة من خدمات وحوافز «باقة موفق» لهذا القطاع الحيوي والمهم، عبر بوابة الخدمات الضريبية الإلكترونية «إمارات تاكس».

51660 شركة صغيرة ومتوسطة خاضعة للضريبة

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