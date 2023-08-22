51660 شركة صغيرة ومتوسطة خاضعة للضريبة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن مشروعيها التحوليين «باقة موفق» و«الوكيل الضريبي المتخصص»، اللذين تم إطلاقهما خلال العام الحالي، حققا نتائج إيجابية ملحوظة عدة، وأسهما بفاعلية في تسهيل إجراءات الامتثال للخاضعين للضريبة، مشيرة إلى أن إطلاق المشروعين جاء في إطار استراتيجية الهيئة للمشاركة الفعالة في الجهود الحكومية المبذولة لتصميم مشروعات تحولية كبرى وسريعة تحدث نقلات نوعية في الاقتصاد الوطني، وفي مختلف مجالات العمل الحكومي، وذلك تنفيذاً للمنهجية الجديدة لحكومة دولة الإمارات.



جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته الهيئة حول مؤشرات الشهور الأولى للتطبيق الفعلي لمشروع «باقة موفق» لتسهيل ممارسة الأعمال والامتثال الضريبي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يهدف إلى تقديم حلول ضريبية مبتكرة لدعم ومساندة الشباب في القطاع وتعزيز تمكين الشباب وتفعيل دورهم في مختلف القطاعات، ومن بينها القطاع الاقتصادي، ومشروع «الوكيل الضريبي المتخصص»، الذي يهدف إلى إيجاد آلية تتيح اختيار الوكيل الضريبي المتخصص للقطاع المناسب لطبيعة النشاط الاقتصادي للخاضع للضريبة، من خلال قائمة تشتمل على عشرة قطاعات متنوعة، تم تحديدها وفقاً للخبرات الفعلية التراكمية للوكلاء الضريبيين المعتمدين المسجلين لدى الهيئة.



بيئة إجرائية



وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «تعكس المؤشرات التي تم رصدها خلال الفترة الماضية الأثر الإيجابي الفعال لمبادرتي «باقة موفق» و«الوكيل الضريبي المتخصص»، ودورهما في توفير بيئة إجرائية تشجع وتسهل الامتثال الضريبي الذاتي، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة للمساهمة في الجهود الحكومية لتعزيز تنافسية وموقع الدولة، ما يتطلب مضاعفة الجهود النوعية لتحقيق الارتقاء المستدام للخدمات الحكومية».



«إمارات تاكس»



وأوضحت الهيئة أن أكثر من 51,660 من الخاضعين للضريبة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يمكنهم الاستفادة من الخدمات والحوافز والامتيازات المتنوعة التي تتيحها «باقة موفق» لهذا القطاع الحيوي المهم عبر بوابة الخدمات الضريبية الإلكترونية «إمارات تاكس».



وعقدت الهيئة 10 ورش عمل حول «باقة موفق» في جميع إمارات الدولة شارك فيها أكثر من 1,700 من ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما نفذ ممثلو الهيئة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي أكثر من 16,400 مكالمة ترويجية للتعريف بمميزات الباقة من خلال التواصل الهاتفي المباشر مع الأعمال المسجلة ضمن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.



الوكيل الضريبي



وأكدت الهيئة أنه فيما يتعلق بالمؤشرات الخاصة بمبادرة «الوكيل الضريبي المتخصص»، التي أطلقتها لتوفير آلية إلكترونية مرنة تتميز بالوضوح والدقة، تتيح لمتعاملي الهيئة اختيار الوكيل الضريبي المتخصص للقطاع المناسب لطبيعة النشاط الاقتصادي للخاضع للضريبة، فقد تم تسجيل ارتفاع ملحوظ بلغت نسبته نحو 15 % في عدد عمليات الربط الإلكتروني بين دافعي الضرائب المسجلين والوكلاء الضريبيين المعتمدين خلال الفترة الماضية منذ تطبيق الخدمة مقارنة بالعمليات المسجلة خلال السنوات الخمس السابقة.



وأوضحت أنه من المؤشرات التي تعكس نجاح المبادرة خلال الفترة الماضية، ارتفاع عدد زوار سجل الوكلاء الضريبيين المعتمدين عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب إلى نحو 70 ألف زيارة خلال النصف الأول من عام 2023 مقابل 6.7 آلاف زيارة في عام 2022 مكتملاً بنمو قياسي خلال العام الحالي، الذي شهد بداية تطبيق خدمة «الوكيل الضريبي المتخصص».



وأشارت إلى أن عدد الوكلاء الضريبيين المسجلين في قاعدة بيانات «الوكيل الضريبي المتخصص» بلغ 319 وكيلاً، بما يشكل أكثر من 70 % من إجمالي عدد الوكلاء المسجلين لدى الهيئة.

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