ارتفاعات قياسية للأسهم النشطة منذ مطلع العام الجاري

المصدر: دبي - محمد عباس

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سجلت أسهم 6 شركات في سوق دبي المالي أعلى أداء على مستوى ارتفاعات أكبر 10 شركات مدرجة في أسواق الأسهم المحلية، بحصة 60 % من إجمالي الارتفاعات في الأسواق المحلية منذ مطلع العام الجاري. واستقطبت الأسهم منذ بداية 2023 حتى جلسة الجمعة الماضي، في 158 جلسة، سيولة بقيمة 276.98 مليار درهم، منها 212.6 ملياراً في سوق أبوظبي و64.4 ملياراً في سوق دبي.

وتصدر الارتفاعات في سوق دبي سهم الخليج للملاحة، الذي قفز %933.4، ومصرف عجمان بارتفاع %123، وبنك السلام - البحرين %88، وتعليم القابضة %53.7، والفردوس القابضة %48، وإعمار للتطوير %46.5. وزاد أيضاً في سوق دبي أسهم بنك المشرق %45.9، وإمباور %44، وسالك %42.5، والرمز %35، والعربية للطيران %32.5، والإمارات دبي الوطني %30، وأملاك للتمويل %25، والأنصاري للخدمات المالية %20، وأمانات القابضة %19، وتيكوم %15.5، وإعمار العقارية %15.3.

10 أسهم الأقوى أداءً منذ مطلع 2023

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