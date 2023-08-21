10 أسهم الأقوى أداءً منذ مطلع 2023

المصدر: دبي - محمد عباس

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سجلت أسهم 10 شركات، أقوى أداء في أسواق المال المحلية منذ مطلع العام الجاري، من حيث الارتفاعات منها 6 شركات في سوق دبي، و4 شركات في سوق أبوظبي فيما حافظت الشركات الأكثر ارتفاعاً على معدلات سيولة قوية مع تركيز المستثمرين من الأفراد والمؤسسات عليها.

واجتذبت الأسهم منذ بداية العام الجاري حتى جلسة الجمعة الماضي (في 158 جلسة) سيولة بقيمة 276.98 مليار درهم، منها 212.6 مليار درهم في سوق أبوظبي، و64.4 مليار درهم في سوق دبي.

وكان في مقدمة هذه الارتفاعات بسوق دبي سهم الخليج للملاحة الذي قفز بـ 933.4 %، ومصرف عجمان 123 % وبنك السلام - البحرين 88 %، وتعليم القابضة 53.7 %، والفردوس القابضة 48 %، وإعمار للتطوير 46.5 %.

وزاد أيضاً في سوق دبي أسهم بنك المشرق 45.9 %، وإمباور 44 %، وسالك 42.5 %، والرمز 35 %، والعربية للطيران 32.5 %، والإمارات دبي الوطني 30 %، وأملاك للتمويل 25 %، والأنصاري للخدمات المالية 20 %، وأمانات القابضة 19 %، وتيكوم 15.5 %، وإعمار العقارية 15.3 %.

في المقابل، كان في مقدمة الأسهم التي سجلت تراجعات بسوق دبي سهم بنك الإمارات للاستثمار بـ 77.3 %، وأرامكس 20.75 %، وأمان 20.5 %، والوطنية للتأمينات 11.3 %، والإسمنت الوطنية 10 %، ودو 7.3 %.

وفي سوق أبوظبي، صعدت أسهم أبوظبي الوطنية للفنادق 173.6 %، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 96.72 %، ورأس الخيمة العقارية 79.4 %، وحياة للتأمين 65.98 %.

وزاد في سوق أبوظبي أيضاً أمريكانا للمطاعم 37.7 %، وأدنوك للحفر 36.9 %، ومجموعة أغذية 28.4 %، ومصرف الشارقة الإسلامي 24.6 %، ومنازل العقارية 22.3 %، والدار العقارية 15.6 %، وأبوظبي للموانئ 11.7 %.

في المقابل، تراجعت في سوق أبوظبي أسهم غذاء القابضة بـ41.1 %، وألفا ظبي القابضة 25.7 %، وملتيبلاي 23.3 %، وإنفيكتوس للاستثمار 22 %، وإي أس جي 21.4 %، وأبوظبي الأول 18.5 %، وأيبيكس للاستثمار 33.7 %، وريسبونس بلس القابضة 25.7 % وجلفار 26.3 %، وفودكو الوطنية 28.2 % منذ مطلع العام الجاري.

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