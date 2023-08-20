دبي الثانية عالمياً في الجاهزية لـ«بلوك تشين»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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رسخت دبي مكانتها إقليمياً باعتبارها المدينة الأكثر استعداداً لأن تصبح عاصمة «بلوك تشين»، والثانية في العالم خلال 2023؛ كما عززت مكانتها أخيراً عاصمة لتقنيات «ويب 3»، بفضل اللوائح الحديثة والبنية التحتية القوية. وتبوأت الإمارات المركز الثالث عالمياً على مستوى أكثر الأسواق جاذبية للشركات الناشئة في «بلوك تشين»، المعروف بـ«سلسلة الكتل» للعام 2022، مع احتضانها نحو 120 شركة ناشئة، ضمن المجال وفقاً لـ«برايس ووترهاوس كوبرز (PWC) العالمية». وقدرت «برايس ووترهاوس كوبرز» أن إمكانات سوق «بلوك تشين» لعام 2024 تقدر بنحو 3.2 مليارات دولار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ما يوضح مدى السرعة، التي يتم بها تبني تقنيات البلوك تشين إقليمياً.

الإمارات الثالثة عالمياً في استقطاب شركات «بلوك تشين»

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