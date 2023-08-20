الإمارات الثالثة عالمياً في استقطاب شركات «بلوك تشين»

المصدر: أبوظبي - البيان

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صنفت دولة الإمارات على أنها ثالث أكثر الأسواق جاذبية على مستوى العالم للشركات الناشئة في مجال (Blockchain) «بلوك تشين»، المعروف بـ«سلسلة الكتل» العام الماضي؛ حيث يوجد بالدولة نحو 120 شركة ناشئة في هذا المجال. وفقاً لشركة الخدمات المهنية «برايس ووترهاوس كوبرز (PWC) العالمية».

وبحسب التقرير الأخير الصادر عن «PWC»؛ تعد دبي المدينة الأكثر استعداداً لأن تصبح عاصمة «بلوك تشين» في منطقة الشرق الأوسط، والثانية في العالم 2023؛ حيث عززت المدينة مكانتها أخيراً كعاصمة لـ (Web3) بفضل اللوائح الحديثة والبنية التحتية القوية.

وقدرت «PWC» في هذا الصدد، أن إمكانات سوق بلوك تشين لعام 2024 تقدر بنحو 3.2 مليارات دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ما يوضح مدى السرعة التي يتم بها تبني تقنيات البلوك تشين في المنطقة.

وازدادت أهمية «بلوك تشين» في العديد من المجالات، باعتبارها واحدة من أهم وأبرز التقنيات التي تسهل عمليات تسجيل وحفظ المعلومات، خصوصاً في ظل المزايا الواسعة التي تتمتع بها هذه التقنية؛ حيث تجعل من المستحيل، أو الصعب تغيير النظام أو اختراقه أو التلاعب به.

وكشفت ورقة بحثية حديثة أعدها مركز «انترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي أن دبي تمثل أبرز الاتجاهات الحكومية العالمية القوية في تبني تقنية «بلوك تشين» منذ العام 2016، حيث أعلنت حكومة دبي عن خطة طموحة لاستخدام «البلوك تشين» لجميع الوثائق الحكومية في محاولة لإنشاء أول حكومة رقمية بالكامل في العالم العام 2021.

استكشاف

وأضافت الورقة، أن حكومة دبي شكلت في العام ذاته، مجلس (Blockchain) العالمي وهو هيئة تضم الوكالات الحكومية والبنوك وشركات التكنولوجيا، بهدف تنفيذ وتوسيع نطاق التكنولوجيا التي كانت في ذلك الوقت لا تزال في طور النشوء.

وفي العامين التاليين، قادت المدينة عدداً من مشاريع «البلوك تشين» المتطورة؛ لاستكشاف حالات الاستخدام المبتكرة عبر مجموعة من القطاعات مثل: التعليم والنقل والصحة والخدمات وغيرها من القطاعات.

وذكر مركز «انترريجونال» أنه ووفقاً لتقرير صادر عن شركة «جلوبال أرينا القابضة» (GAHI)، يقدر نمو سوق تقنية (Blockchain) العالمية بمعدل سنوي مركب 67.4 %، ليصل إلى 200.82 مليار دولار بحلول 2028، مقارنة بحجم السوق الذي بلغ نحو 9.12 مليارات دولار العام الماضي.

وأضاف أن تقريراً حديثاً صادراً عن (Grand View Research)، توقع أن يؤدي الاعتماد المتزايد للتطبيقات اللامركزية في «بلوك تشين» المرتبطة بإنترنت الأشياء إلى دفع نمو السوق إلى 12.68 مليار دولار العام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 58.2 % من 2023 إلى 2030.

واستعرضت ورقة «انترريجونال» البحثية المزايا الرئيسية، التي تتمتع بها تقنية البلوك تشين، والتي تشكل حوافز قوية نحو النمو المتسارع في تلك السوق، وأبرزها: تسهيل عملية تسجيل المعاملات والتمتع بأسلوب عمل لا مركزي وتنوع المجالات المستفيدة من البلوك تشين وحماية وتأمين البيانات الحساسة وتوفير معاملات سريعة.

تقنيات

وأضافت الورقة أن دور شبكات «بلوك تشين» قد تصاعد في سوق الخدمات المصرفية، حيث يتوقع أن يصل حجم سوق الخدمات المصرفية العالمية القائمة على هذه التقنيات إلى 140.26 مليار دولار 2030، متقدمة بمعدل نمو سنوي مركب 83.9 % من 2022 إلى 2030.

وأكد مركز «انترريجونال» أن اهتمام دول العالم بشكل كبير بتلك التقنية والسعي إلى إدخالها في كل التعاملات الحكومية واهتمام الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة بتوظيفها في مجال عملها، وصعود «بلوك تشين» بالتحديد في دولة الإمارات والمنطقة؛ تعد مؤشراً قوياً على النمو الكبير لتلك الصناعة عالمياً.

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