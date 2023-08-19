تداولات العقود المستقبلية في سوق دبي تقفز لأعلى مستوياتها

المصدر: (دبي - محمد عباس)

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ارتفع نشاط تداول العقود المستقبلية في سوق دبي المالي مسجلاً أعلى مستوياته على الإطلاق، حيث تم تداول 77 ألف عقد منذ الإطلاق وحتى 17 أغسطس 2023. وأشار «سوق دبي» إلى ارتفاع إجمالي القيمة المتداولة إلى 18.75 مليون درهم، وهو الأعلى لعام 2023. وكان سوق دبي المالي أعلن في نهاية مايو إطلاق العقود المستقبلية على مؤشره العام (DFMGI)، والذي يضم أكبر الشركات المدرجة في السوق وأكثرها سيولة. وتعكس المستويات القياسية في تداول العقود الآجلة، شهية المستثمرين المتزايدة للمنتجات المبتكرة والثقة في دبي وسوقها.

إلى ذلك، بلغت سيولة الأسهم المحلية الأسبوع الماضي 8.4 مليارات درهم، منها 5.98 مليارات في سوق أبوظبي، و2.42 مليار في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 2.58 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 128.74 ألف صفقة. وحافظ مؤشر سوق دبي المالي على ارتفاعه للجلسة الثانية على التوالي أمس مرتفعاً 0.04 %، فوق 4050 نقطة بختام جلسة نهاية الأسبوع.

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