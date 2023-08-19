8.4 مليارات درهم سيولة الأسهم في أسبوع

المصدر: دبي - محمد عباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع بقيمة 8.4 مليارات درهم، موزعة بواقع 5.98 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و2.42 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 2.58 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 128.74 ألف صفقة.

سوق دبي

وحافظ مؤشر سوق دبي المالي على ارتفاعه للجلسة الثانية على التوالي، مرتفعاً هامشياً بنسبة 0.04%، ليكسر حاجز 4050 نقطة بختام جلسة نهاية الأسبوع، مسجلاً مستوى 4050.59 نقطة، بدعم قطاع المالية الذي ارتفع 0.44%، والمرافق 0.22%. وخلال 5 جلسات، تصدرت الأسهم الرابحة في سوق دبي بنك الإمارات للاستثمار 11.2%، ودبي الوطنية للتأمين 10%، ومصرف عجمان 9%، والرمز 8%، والإمارات ريم للاستثمار 4.5%، وارتفع سالك 4.3%، ودبي للمرطبات 4.2%، وتبريد 2.3%، وإمباور 1.5%. واستحوذ «مصرف عجمان» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي بنحو 696.24 مليون درهم خلال أسبوع، تلاه «الخليج للملاحة» بسيولة 261.8 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» بسيولة 229.17 مليون درهم، و«الإمارات دبي الوطني» بسيولة 216.75 مليون درهم.

استثمار أجنبي

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي خلال الجلسة، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب غير العرب نحو 121.2 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 74.3 مليون درهم، كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب غير الخليجيين نحو 32.8 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 51.8 مليون درهم. وبالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 6.7 ملايين درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 36.8 مليون درهم خلال الفترة نفسها.

وبلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب غير الإماراتيين من الأسهم نحو 160.8 مليون درهم لتشكل ما نسبته 33.92% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 162.9 مليون درهم لتشكل ما نسبته 34.38% من إجمالي قيمة المبيعات.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، ارتفع خلال أسبوع أسهم الاتحاد للتأمين 17.6%، وأبوظبي الوطنية للفنادق 16.6%، ورأس الخيمة العقارية 6%، وأدنوك للحفر 3.5%، وأدنوك للغاز 2.5%، وغذاء القابضة 1.7%، وكيو القابضة 1.4%. واستقطب سهم «العالمية القابضة» سيولة خلال أسبوع بأكثر من 1.06 مليار درهم، مغلقاً عند سعر 400.6 درهم، تلاه «كيو القابضة» جاذباً نحو 878 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 543.5 مليون درهم.

تداولات الجمعة

وعلى المستوى اليومي، اختتمت أسواق المال المحلية آخر جلسات الأسبوع أمس في المنطقة الخضراء، وارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» 0.23% إلى مستوى 9800.65 نقطة، وصعد سوق دبي بنسبة 0.04% إلى 4050.59 نقطة.

وواصل «مصرف عجمان» تصدره تداولات سوق دبي المالي للجلسة الثالثة على التوالي، مسجلاً سيولة جاوزت 193.4 مليون درهم بختام جلسة أمس، وارتفع السهم بنسبة 4.3% إلى 2.41 درهم. وتعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم مصرف عجمان 4.3%، وتكافل الإمارات 1.85%، ووطنية 1.7%، وتبريد 1.5%، وأرامكس 1.5%.

وفي سوق أبوظبي، قفز سهم «رابكو للاستثمار» خلال جلسة نهاية الأسبوع، بالحد الأقصى ليصل إلى 1.65 درهم، وصعدت أسهم المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق 7.7%، وأبوظبي الوطنية للفنادق 6.9%، وفودكو الوطنية 6.5%، ورأس الخيمة العقارية 6%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز