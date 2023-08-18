«أسبوع الصيف للمطاعم» ينطلق ضمن «صيف دبي»

المصدر: (دبي - وام)

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ينطلق اليوم «أسبوع الصيف للمطاعم» ضمن فعاليات الدورة الحالية من «مفاجآت صيف دبي»، الذي يستمر حتى 27 أغسطس في مختلف مناطق دبي. يشارك في الأسبوع 60 مطعماً من المطاعم الرائدة في دبي وأماكن تناول الطعام العائلية، حيث يعد فرصة لتذوق العديد من الأطباق الشهية من جميع أنحاء العالم.

وبفضل العروض الاستثنائية التي توفرها المطاعم المشاركة يمكن تجربة الأطباق المميزة بأسعار معقولة وتخفيضات مذهلة. ويرضي «أسبوع الصيف للمطاعم» مختلف الأذواق ويلبي الرغبات، ويعد فرصة مثالية لاستكشاف المأكولات من مختلف الثقافات وتجربة المطاعم الجديدة في أجواء مميزة.

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