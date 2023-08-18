«أسبوع المطاعم» ينطلق اليوم ضمن مفاجآت صيف دبي

المصدر: دبي – البيان

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تنطلق اليوم فعاليات «أسبوع الصيف للمطاعم» بدبي وتستمر حتى 27 أغسطس، وذلك في إطار الدورة الحالية من «مفاجآت صيف دبي».

ويشارك في الأسبوع 60 مطعماً من المطاعم الرائدة في دبي وأماكن تناول الطعام العائلية، حيث يعد فرصة تذوق العديد من الأطباق الشهية من جميع أنحاء العالم.

ويتضمن الأسبوع عروضاً استثنائية توفرها المطاعم المشاركة لتجربة قائمة كبيرة من الأطباق المميزة بأسعار معقولة وتخفيضات كبيرة.

ويمكن تذوق أشهى الأطباق مع صفقات لا تفوت في المطاعم الحائزة على نجمة ميشلان، وكذلك المطاعم المناسبة للعائلات، ومجموعة من وجهات تناول الطعام. ويسعى أسبوع المطاعم لإرضاء جميع الأذواق، من محبي اللحوم، إلى النباتيين، وعاشقي تذوق المأكولات الجديدة، والأشخاص الاجتماعيين الذين يحبون قضاء الوقت مع الآخرين في الخارج، والمغامرين الباحثين عن مزيج فريد من النكهات.

وستتوفر لعشاق الطعام فرصة ذهبية لاستكشاف كنوز الطعام في دبي بأسعار لا تصدق، حيث يقدم كل مطعم مشارك قوائم طعام بأسعار محددة بما في ذلك الأطباق المميزة وبتخفيضات كبيرة. وتتضمن العروض تقديم وجبات غداء مكونة من طبقين ابتداءً من 95 درهماً، ووجبات عشاء مكونة من 3 أطباق ابتداءً من 150 درهماً.

عروض رائعة

ويمكن الحصول على عروض رائعة في المطاعم الراقية المحلية في الإمارات، بما في ذلك المطاعم الحائزة على نجمة ميشلان الشهيرة والعديد من الأماكن التي حصدت جائزة «بيب غورماند» في دبي. وتزخر المدينة أيضاً بالمطاعم والأماكن الصديقة للبيئة، منها مطعم «لوي» أول مطعم في دبي يحصل على نجمة ميشلان الخضراء. ويقوم فريق المطبخ بالطهي على النار مع تقليل النفايات ويشترون المكونات محلياً قدر الإمكان.

تخفيضات

ويشارك العديد من المطاعم هذا العام بتقديم تخفيضات كبيرة على أشهر الأطباق، منها «أكسنتس» «داو أند أنكور» و«ريوفورم سوشل أند جريل» و«رورينغ رابيت»، و«ذا ناين» و«بايت مي برغر» و«مينا براسري» و«سوشل كومباني» و«ميتس أند تريز».

وتتواصل «مفاجآت صيف دبي» التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة حتى 3 سبتمبر المقبل، وتضم العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية وعروض التجزئة والجوائز القيمة.

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