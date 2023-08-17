الإمارات ثامن أكبر مصدر للاستثمارات عالمياً

المصدر: (دبي - البيان)

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احتلت دولة الإمارات مكانة مرموقة بين أكثر بلدان العالم إسهاماً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج، في الفترة من سنة 2003 حتى مايو من سنة 2023، لتصبح اللاعب الأكبر في منطقة الشرق الأوسط في هذا المضمار.

وبحسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر إف دي آي إنتيليجنس FDI Intelligence، تعد الإمارات ثامن أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في جميع أنحاء العالم وهي أيضاً المصدر الأول في 13 دولة، وكلها تقع في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى.

وتعد الولايات المتحدة ، أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر من ناحية النفقات الرأسمالية، وشكلت نحو خمس إعلانات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية على مدى العقدين الماضيين.

وجاءت الصين خامس أكبر بلد مصدر لإعلانات الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ قدمت الشركات التي يقع مقرها الرئيس في أكبر اقتصاد في آسيا تعهدات استثمارية بقيمة 843 مليار دولار في أنحاء العالم منذ سنة 2003. وعلى الرغم من إطلاق الصين في سنة 2013 مبادرة الحزام والطريق (BRI)، وهي مبادرة عالمية لتطوير البنية التحتية، يبلغ مجمل الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني نحو ربع مستوى الولايات المتحدة.

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