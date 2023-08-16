«إف دي آي إنتليجنس»: الإمارات ثامن أكبر مصدر لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً

المصدر: دبي- البيان

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احتلت دولة الإمارات مكانة مرموقة بين أكثر بلدان العالم إسهامًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج، في الفترة من عام 2003 حتى مايو 2023، لتصبح اللاعب الأكبر في منطقة الشرق الأوسط في هذا المضمار.

وبحسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر «إف دي آي إنتيليجنس FDI Intelligence»، تعد الإمارات ثامن أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في جميع أنحاء العالم. وهي أيضاً المصدر الأول في 13 دولة، وكلها تقع في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى.

استثمار

وتعد الولايات المتحدة، أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر من حيث النفقات الرأسمالية، وشكلت حوالي خمس الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية على مدى العقدين الماضيين. ومنذ عام 2003، استثمرت الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات أكثر من 3 تريليونات دولار في الأسواق الخارجية، وفقا لبيانات أسواق fDi حتى نهاية مايو 2023. فيما كان المجموع الكلي لثلاثة من اكبر البلدان المصدرة للاستثمار الأجنبي المباشر - ألمانيا واليابان والمملكة المتحدة - أعلى من الولايات المتحدة بشكل هامشي فقط (3.35 تريليونات دولار) خلال نفس الفترة.

تطوير

وجاءت الصين كخامس أكبر بلد مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث قدمت الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في أكبر اقتصاد في آسيا تعهدات استثمارية بقيمة 843 مليار دولار في حول العالم منذ عام 2003. ورغم إطلاق الصين في عام 2013 مبادرة الحزام والطريق، وهي مبادرة عالمية لتطوير البنية التحتية، يبلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني حوالي ربع مستوى الولايات المتحدة.

وبموازاة ذلك، أسهمت أربعة بلدان أخرى فقط بأكثر من 500 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي وهي: فرنسا (833 مليار دولار)، وكوريا الجنوبية (598 مليار دولار)، والإمارات (511 مليار دولار)، وكندا (508 مليار دولار)، وفقا لبيانات أسواق إف دي آي

مكانة

تتجلى هيمنة الولايات المتحدة في مكانتها كأفضل سوق مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في 55 اقتصادا - أكثر من ربع جميع دول العالم. وتحتل الصين المرتبة الثانية من حيث عدد (14) من البلدان التي تعد فيها أكبر سوق لمصدر الاستثمار الأجنبي المباشر. وجميع هذه البلدان موقعة على مبادرة الحزام والطريق (باستثناء النيجر وكوريا الشمالية).

وتعد الإمارات وكندا والمملكة المتحدة من أكبر مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر في 13 دولة مختلفة. وفي الوقت نفسه، تعد ألمانيا أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في 11 اقتصادا، يتركز معظمها في وسط وشرق أوروبا.

نهج

وثمَّة 5 اقتصادات أخرى كانت أكبر مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر في 5 بلدان أو أكثر، وهي: فرنسا وروسيا وأستراليا واليابان وإسبانيا. أما بالنسبة للشركات الروسية متعددة الجنسيات فقد اعتمدت نهجاً انتقائياً للاستثمار الأجنبي المباشر، مستهدفةً البلدان التي تجمع بينها روابط سياسية وجغرافية. وتصنف روسيا كأكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر إلى ستة بلدان: أرمينيا وبيلاروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان وسوريا وأيضا في أوكرانيا (قبل الحرب).

وبمقياس رؤية أوسع، تُعدّ الولايات المتحدة أيضا من بين أكبر ثلاثة مصادر للاستثمار الأجنبي المباشر في 108 اقتصادات. وفي الوقت نفسه، تصنف المملكة المتحدة من بين أكبر ثلاثة مصادر للاستثمار الأجنبي المباشر في 42 دولة، تليها ألمانيا (49) والصين (42)، وفرنسا (38)، والإمارات العربية المتحدة (30)، وكندا (28).

إحصائية

على المستوى الإقليمي، انتشر الاستثمار الأجنبي المباشر من أوروبا أكثر من أي مكان آخر على مدى العقدين الماضيين. أعلنت الشركات الأوروبية متعددة الجنسيات عن الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 6.58 تريليون دولار، تليها شركات مقرها في آسيا والمحيط الهادئ (4.61 تريليون دولار) وأمريكا الشمالية (3.57 تريليون دولار).

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