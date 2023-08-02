30.5 ألف حساب جديد في «دبي المالي» بنمو 48.5 % في 7 أشهر

المصدر: دبي - محمد عباس

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أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 30 ألفاً و520 حساباً جديداً للمستثمرين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ الإعلان عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية، منها «ديوا» و«تيكوم» و«تعاونية الاتحاد» و«سالك» و«إمباور» و«تعليم» و«الأنصاري للخدمات المالية»، وهو ما أسهم في تعزيز جاذبيته واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين.

ووفق بيانات سوق دبي المالي، سجل عدد الحسابات الجديدة نمواً كبيراً بنسبة 48.5 % خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ20 ألفاً و555 حساباً خلال الفترة نفسها من 2022.

وواصل مؤشر السوق صعوده للجلسة الثالثة على التوالي، مرتفعاً 0.44 %، ومسجلاً مستوى 4077.28 نقطة، وهو أعلى مستوياته في 8 سنوات، وتحديداً منذ جلسة 9 أغسطس 2015.

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