سوق دبي يواصل صعوده للجلسة الثالثة على التوالي

المصدر: دبي - محمد عباس

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واصل مؤشر سوق دبي المالي صعوده للجلسة الثالثة على التوالي، مرتفعاً بنسبة 0.44% أو ما يعادل 18.01 نقطة، ومسجلاً مستوى 4077.28 نقطة، وهو أعلى مستوياته في 8 سنوات، وتحديداً منذ جلسة 9 أغسطس 2015.

جاء ذلك بدعم رئيسي من الأسهم القيادية في قطاعات العقار والصناعة والبنوك. وحقق السوق مكاسب في ختام الجلسة، وربح رأسماله السوقي 1.3 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 689.46 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 690.75 مليار درهم أمس.

وتصدر سهما «إعمار العقارية» و«دبي للاستثمار» ارتفاعات 13 شركة بسوق دبي، وارتفعا 3.7% و2.9% على التوالي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على سيولة جاوزت 156 مليون درهم، بنسبة 28.5% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 547.9 مليون درهم.

صفقات

وسجل السوقان إجمالي 24.3 ألف صفقة شملت 634.08 مليون سهم. وتوزع إجمالي الأسهم المتداولة بواقع 241.6 مليون سهم في سوق دبي و392.5 مليون سهم في سوق أبوظبي.

وبلغ إجمالي السيولة التي استقطبتها الأسهم في السوقين 1.7 مليار درهم، توزعت بين 1.16 مليار درهم في سوق أبوظبي و548.9 مليون درهم في سوق دبي.

سوق دبي

وشهد سوق دبي المالي محافظة عدد من الأسهم القيادية على نشاطها في قيادة السوق، بمقدمتها سهم «الإمارات دبي الوطني» الذي صعد بنسبة 0.6%، ودبي الإسلامي 0.7%، وسوق دبي المالي 0.6%، والإثمار القابضة 2.7%، والخليج للملاحة 2.4%، واكتتاب القابضة 1.96%.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، أمس، عند مستوى 9778.63 نقطة، متراجعاً هامشياً بنسبة 0.08%.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بواقع 201.6 مليون درهم، تلاه «كيو القابضة» جاذباً 166.2 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 95.2 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي خلال جلسة أمس، هيلي القابضة 14.9%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 14.7%، اللذان قفزا بالحد الأقصى، وزاد الخليج للمشاريع الطبية 12.8%، وإي أس جي ستاليونز 11.1%، والواحة كابيتال 5.9%.

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