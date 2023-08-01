160 ألف مسافر على درجة طيران الإمارات السياحية الممتازة في عام

المصدر: دبي - البيان

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تحتفل طيران الإمارات بالسنة الأولى من عمليات الخدمة الكاملة في مقصورة الدرجة السياحية الممتازة، وذلك بعد أن أرست معايير جديدة في هذا المجال. واستمتع أكثر من 160 ألف عميل بالسفر في درجة طيران الإمارات السياحية الممتازة منذ إطلاقها في أغسطس 2022، مع توقعات بزخم قوي في الطلب خلال الأشهر المقبلة.

وتوفر الناقلة للمسافرين مزيداً من الفرص لتجربة منتجها المتميز الذي نال استحساناً كبيراً والمتوفر حالياً على رحلاتها إلى 11 مدينة، ترتفع إلى 13 مدينة بحلول نهاية العام، وذلك مع إدخال مزيد من الطائرات التي يجري تحديث مقصوراتها إلى الخدمة المنتظمة.

ترحيب

ورحب العملاء بالدرجة السياحية الممتازة منذ أطلقتها طيران الإمارات للمرة الأولى، مع تجاوز الطلب التوقعات وتسجيل الحجوزات نمواً متواصلاً شهراً بعد الآخر، ما يعد دليلاً على جاذبيتها لمجموعة واسعة من شرائح المسافرين الذين يرغبون في تجربة الفخامة والتميز. وجاء نحو نصف العملاء في درجة طيران الإمارات السياحية الممتازة من شريحة المسافرين بمفردهم لقضاء العطلات، بينما شكل الأزواج والعائلات النصف الآخر.

كما أن أكثر من 60% من العملاء الذين حجزوا في الدرجة السياحية الممتازة خلال العام الماضي هم من أعضاء برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» لمكافأة ولاء المسافرين الدائمين.

تشغيل

وتشغل طيران الإمارات حالياً طائراتها إيرباص A380، المجهزة بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة، إلى لندن هيثرو وسيدني وملبورن وأوكلاند وكرايستشيرش وسنغافورة ولوس أنجليس ونيويورك جيه اف كيه وهيوستن وسان فرانسيسكو ودبي، مع تسجيل الرحلات بانتظام تغطية كاملة لمقاعد الدرجة السياحية الممتازة.

وتخطط طيران الإمارات حالياً لإتاحة هذه الدرجة للعملاء الذين يسافرون إلى كل من مومباي وبنغالورو اعتباراً من 29 أكتوبر المقبل، وسوف تعلن عن إضافة مدنٍ أخرى قريباً.

أسطول

ويضم أسطول الناقلة العامل حالياً 20 طائرة مجهزة بالسياحية الممتازة، 14 منها جرى تحديثها على يد أفراد فريق «الإمارات للهندسة» في دبي على مدار الأشهر التسعة الماضية. ومنذ أغسطس 2022، شغلت طيران الإمارات نحو 4500 رحلة بطائراتها المجهزة بالدرجة السياحية الممتازة، وقطعت هذه الطائرات أكثر من 36 مليون كيلومتر حول العالم.

وقدمت الناقلة على تلك الرحلات، أكثر من 192 ألف وجبة من قوائمها المنسقة بعناية والمحضرة من أفضل المكونات، للعملاء الذين استمتعوا بأطباق مستوحاة من مختلف المناطق. وشملت اللمسات الفريدة حلويات لذيذة مزينة بأوراق الذهب الصالحة للأكل، بالإضافة إلى عروض مميزة أخرى.

وتحدث طيران الإمارات قوائم الدرجة السياحية الممتازة كل شهر لضمان تنوع النكهات والأطباق. وجرى تقديم أكثر من 126 ألف قطعة شوكولاتة لتكملة الوجبات لعملاء الدرجة السياحية الممتازة. كما قدمت طيران الإمارات 6700 كيلوغرام من المكسرات المشكلة و8650 لتراً من عصير الليمون والنعناع الطازج مجاناً، بالإضافة إلى تشكيلة أخرى من المشروبات الفاخرة في الدرجة السياحية الممتازة. ونالت طيران الإمارات، من خلال طرح الدرجة السياحية الممتازة، العديد من الجوائز في فئة المقصورة ضمن جوائز سكاي تراكس 2023، وجوائز بيزنس ترافيلر، وجوائز التميز AirlineRatings.com، وجوائز «بيزنس ترافلر ميدل إيست» 2022.

حملة

وأطلقت طيران الإمارات في مايو الفائت، حملة عالمية مع الممثلة الحائزة جائزة الأوسكار بينيلوبي كروز، والتي أبرزت استمتاعها بالمقاعد الفسيحة في الدرجة السياحية الممتازة. وقدمت الناقلة أيضاً إيجازاً عن عروض هذه الدرجة خلال جولات لممثلي وسائل الإعلام والمؤثرين والشركاء التجاريين والعاملين في المطارات والسياحة والمسؤولين الحكوميين في وجهات عدة، مثل سيدني وملبورن وأوكلاند وكرايستشيرش وسنغافورة ونيويورك جيه اف كيه ولوس أنجليس وهيوستن. ويعد توفير هذه الدرجة عنصراً أساسياً في برنامج التحديث، الذي تبلغ تكلفته مليارات عدة من الدولارات، والذي يتضمن تحديث المقصورات الداخلية لـ67 طائرة A380، و53 طائرة بوينج 777. ومع اكتمال البرنامج، سيتم تركيب أكثر من 4000 مقعد في مقصورة الدرجة السياحية الممتازة، إلى جانب تجديد أكثر من 700 جناح خاص في الدرجة الأولى و5000 مقعد في درجة الأعمال بأحدث التصاميم الداخلية.

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