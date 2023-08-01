طيران الإمارات تتصدر السعة المقعدية للناقلات العالمية إلى «هيثرو»

المصدر: دبي - البيان

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تصدرت طيران الإمارات شركات الطيران العالمية، من حيث حجم السعة المقعدية المجدولة، خلال شهر أغسطس الجاري، على الرحلات المتجهة، عبر خط محدد إلى مطار لندن هيثرو، بحسب تقرير صادر عن شركة سيمبلي فلاينغ SimpliFlying المتخصصة في استشارات التسويق لقطاع النقل الجوي.

وكشف التقرير أن طيران الإمارات جاءت في المركز الأول بين الناقلات العالمية، حيث إنها تشغل 6 رحلات يومياً بين مطاري دبي وهيثرو، بواسطة عملاق الطائرات العالمية A380، وبسعة مقعدية أسبوعية تصل إلى نحو 92192 مقعداً، في حين أنها تشغل في المجمل نحو 186 رحلة، خلال شهر أغسطس الجاري،

وكشفت بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن إجمالي عدد الرحلات، التي تشغّلها طيران الإمارات من دبي يبلغ 1501 رحلة أسبوعياً، بمعدل يومي يصل إلى نحو 215 رحلة يومياً، تغطي 73 دولة حول العالم.

وبحسب جدول «أو إيه جي» لبيانات رحلات طيران الإمارات تشغل طيران الإمارات نحو 119 رحلة أسبوعياً، وبمتوسط يومي 17 رحلة إلى 7 محطات في المملكة المتحدة. وتواصل طيران الإمارات العمل على توفير سعة مقعدية أكبر، لتلبية الطلب المتنامي على السفر، وتوفير مرونة وخيارات للمسافرين، عبر دبي من وإلى مختلف الوجهات.

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