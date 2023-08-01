البستكي رئيساً للخدمات المصرفية الخاصة في «الإمارات دبي الوطني»

المصدر: دبي - سيد صالح

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أعلن بنك «الإمارات دبي الوطني» عن تولي محمد البستكي منصب رئيس المجموعة للخدمات المصرفية الخاصة، وذلك بأثر يبدأ اعتباراً من اليوم «أول أغسطس»، بحسب ما نشرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس.

وأفادت الوكالة بأن البنك أصدر أمس قراراً بتعيين البستكي في منصبه الجديد، وقراراً آخر بتعيين هيتيش اسبورتا في منصب الرئيس التنفيذي لشركتي «الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد» و«الإمارات دبي الوطني كابيتال ش. م. م.»، وبأثر يبدأ اعتباراً من اليوم أيضاً، شريطة استصدار الموافقات من الجهات التنظيمية. وكان البستكي قد انضم إلى «الإمارات دبي الوطني» في عام 2019 في منصب رئيس تغطية القطاع العام، ثم تولّى في عام 2021 منصب الرئيس التنفيذي لشركتي «الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد» و«الإمارات دبي الوطني كابيتال ش. م. م.»، وهو المنصب الذي شغله حتى صدور قرار الأمس بتعيينه في منصبه الجديد.

وتحت قيادة البستكي، تصدرت شركة «الإمارات دبي الوطني كابيتال ش. م. م.» لائحة جدول القروض في منطقة الشرق الأوسط، شمال أفريقيا وتركيا، خلال عام 2022، كما كانت بشكل دائم ضمن الخمسة الكبار على لائحة جدول إصدار السندات والصكوك عالمياً.

ويشغل البستكي منصب عضو مجلس الإدارة بكل من الشركات التالية: «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية»، «الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية»، «الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول»، و«إي آي آي كابيتال».

وبموجب منصبه الجديد، سيرفع البستكي تقاريره بصفة مباشرة إلى مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات ببنك «الإمارات دبي الوطني»، كما سيصبح عضواً ضمن فريق الإدارة العُليا في قسم الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات بالبنك.

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