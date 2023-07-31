«الإمارات دبي الوطني» يوقع على تعهد الشركات المسؤولة مناخياً

المصدر: دبي - البيان

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وقع بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، على «تعهد الشركات المسؤولة مناخياً» في الإمارات، والذي أطلقته وزارة التغير المناخي والبيئة. وكونه جزءاً من التزامها المستمر بتحقيق أهداف الحياد المناخي باتت مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني بين الدفعة السابعة المؤلفة من 15 مؤسسة من دولة الإمارات، والتي وقعت على التعهد، وتلتزم بتنفيذ أهداف خفض الانبعاثات الكربونية، واتباع سبل أكثر استدامة في إدارة عملياتها، وفق جدول زمني يتناسب مع المسار الوطني للحياد المناخي 2050، الذي أعلنت عنه الدولة.

حضور

وتم توقيع التعهد بحضور معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، بالتزامن مع انطلاق «الحوار الوطني الحادي عشر للطموح المناخي»، الذي تنظمه الوزارة تحت شعار «مسرعات التحول إلى الحياد الكربوني في قطاع النقل»، بالتعاون مع شركة «الإمارات لتعليم القيادة». وتتزامن هذه المبادرة مع عام الاستدامة في دولة الإمارات، حيث تستعد إمارة دبي لاستضافة اجتماعات مؤتمر الأطراف (COP28)، خلال العام الجاري. وتلتزم المؤسسات الموقعة على التعهد بقياس انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن أعمالها، والإبلاغ عنها بشفافية تامة، ووضع خطط علمية طموحة لتقليل بصمتها الكربونية، ومشاركة هذه الخطط مع الجهات الحكومية المختصة، للمساهمة في تحقيق الهدف الوطني للسعي نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، كما تلتزم المؤسسات بإدارة التخفيف من تداعيات التغير المناخي والتكيف معها، ضمن القيم والمبادئ الأساسية لأعمالها ونماذج تشغيلها، واعتماد نهج شامل لإشراك الشباب والنساء والفئات الأكثر تأثراً من المجتمع في تطوير خططها للسعي لتحقيق الحياد المناخي.

شكر

وقال فيجاي بينز، كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يشرفنا أن ننضم إلى تعهد الشركات المسؤولة مناخياً في دولة الإمارات، ونشكر وزارة التغير المناخي والبيئة على إتاحة الفرصة أمامنا لدعم هذه المبادرة. وبصفتنا مجموعة مصرفية محلية رائدة تعتبر الاستدامة جزءاً لا يتجزأ من ثقافتنا وعملياتنا واستراتيجيتنا، كما أنها تدعم جميع عمليات صنع القرار الاستراتيجي في المجموعة، ولا شك في أن هذه الخطوة تعزز التزامنا بدعم جهود إزالة الكربون في الدولة، وتتماشى بشكل وثيق مع إطار عمل الاستدامة الخاص بالمجموعة».

نهج

وأضاف: «فيما تستعد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر COP28 هذا العام، نتطلع إلى اتباع نهج مبتكر للتعاون مع المزيد من شركات القطاع الخاص والهيئات الحكومية لدعم جهودنا الرامية لمكافحة تغير المناخ». وفي إطار التزامه المستمر بتعزيز التنوع والمساواة بين الجنسين وقع بنك الإمارات دبي الوطني في شهر يونيو 2023 أيضاً على تعهد بتسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتمثل في تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات. وباعتبارها عضواً في هذا التعهد ستتعاون المجموعة بشكل وثيق مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة الـ17 للتنمية المستدامة، خصوصاً الهدف الخامس، الذي يستهدف تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة.

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