95 % نمو أرباح بنوك دبي خلال النصف الأول

المصدر: (دبي - محمد عباس)

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حققت بنوك دبي نمواً قوياً وأداءً قياسياً خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 95 % لتصل إلى 20.12 مليار درهم، مقارنة مع 10.32 مليارات درهم في النصف الأول من عام 2022.

وتصدر «الإمارات دبي الوطني» قائمة بنوك دبي من حيث الربحية مسجلاً أرباحاً نصفية قياسية؛ حيث ارتفعت إلى 12.3 مليار درهم في النصف الأول 2023، بنمو نسبته 130 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق.

وحقق بنك الإمارات الإسلامي صافي أرباح قياسياً بمقدار 1.2 مليار درهم للأشهر الستة الأولى من 2023 بنمو نسبته 73 %، مقارنة مع 701 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2022، وهذه الأرباح مدرجة ضمن الأرباح الموحدة لبنك الإمارات دبي الوطني.

وسجل بنك المشرق في النصف الأول 2023 أرباحاً صافية بنحو 3.5 مليارات درهم، بنمو نسبته 150 %، مقارنة مع 1.4 مليار درهم في النصف الأول 2022. وارتفعت الأرباح الصافية لبنك دبي الإسلامي لتصل إلى 3.1 مليارات درهم خلال النصف الأول 2023 بنمو نسبته 15 % مقارنة بـ 2.7 مليار درهم في النصف الأول 2022.

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