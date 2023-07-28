95 % نمو أرباح بنوك دبي خلال النصف الأول

المصدر: دبي - محمد عباس

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حققت بنوك دبي نمواً قوياً وأداءً قياسياً خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت الأرباح الصافية بـ95 % لتصل إلى 20.12 مليار درهم، مقارنة مع 10.32 مليارات درهم في النصف الأول من العام الماضي.

وتصدر «الإمارات دبي الوطني» قائمة بنوك دبي من حيث الربحية مسجلاً أرباحاً نصفية قياسية؛ حيث ارتفعت إلى 12.3 مليار درهم في النصف الأول 2023، بنمو 130 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق.

وحقق بنك الإمارات الإسلامي صافي أرباح قياسياً بمقدار 1.2 مليار درهم للأشهر الست الأولى من 2023 بنمو 73 %، مقارنة مع 701 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2022، وهذه الأرباح مدرجة ضمن الأرباح الموحدة لبنك الإمارات دبي الوطني.

وسجل بنك المشرق في النصف الأول 2023 أرباحاً صافية بنحو 3.5 مليارات درهم، بنمو 150 %، مقارنة مع 1.4 مليار درهم في النصف الأول 2022.

وارتفعت الأرباح الصافية لبنك دبي الإسلامي لتصل إلى 3.1 مليارات درهم خلال النصف الأول 2023 بنمو 15% مقارنة بـ 2.7 مليار درهم في النصف الأول 2022.

وبلغت أرباح بنك دبي التجاري 1.22 مليار درهم للنصف الأول من العام الجاري بزيادة قدرها 41 % مقارنة بـ 866 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

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