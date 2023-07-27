أرباح «دو» النصفية تقفز 25 % وتتجاوز 767.7 مليوناً

المصدر: (دبي - البيان)

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قفزت أرباح شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» 25% إلى نحو 767.7 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري.

وسجلت الشركة إيرادات 6.78 مليار درهم خلال النصف الأول مقارنة مع إيرادات 6.26 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، وبنمو 8%.

ووافق مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح نقدية بواقع 13 فلساً للسهم الواحد عن النصف الأول 2023.

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