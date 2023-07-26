397 مليون درهم صافي أرباح " الإمارات للاتصالات المتكاملة " خلال الربع الثاني

المصدر: وام

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أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ("EITC") عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي و المنتهي في 30 يونيو الماضي مسجلة نمواً في إيرادات الخدمات بنسبة 8.9% لتصل إيراداتها الاجمالية الربعية إلى 3.35 مليار درهم.

وحققت "دو" زيادة في الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 20% لتصل إلى 1.52 مليار درهم.

وأرجعت الشركة هذه النتائج الممتازة إلى زيادة الطلب المستمر على خدمات الهاتف الثابت والمتحرك وأوضحت أنها حققت نمواً في صافي أرباحها بنسبة 31.2% لتصل إلى 397 مليون درهم إماراتي، بينما نما التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية بنسبة 43.3% ليصل إلى مليار درهم .

و سجلت الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة 6.7% لتصل إلى 3,347 مليون درهم و واصلت إيرادات خدمات الهاتف المتحرك انتعاشها، محققة نمواً بنسبة 7.6% لتصل إلى 1,513 مليون درهم .

و نمت إيرادات خدمات الهاتف الثابت بنسبة 10.9% لتصل إلى 948 مليون درهم نتيجة الطلب المستمر من جانب العملاء الأفراد والشركات.

وإجمالاً، ارتفعت إيرادات الخدمات بنسبة 8.9% لتصل إلى 2,461 مليون درهم في حين نمت "الإيرادات الأخرى" بنسبة 1.1% لتصل إلى 885 مليون درهم نتيجة نمو عائدات خدمات التجوال إضافة إلى الانتعاش المستمر لشريحة خدمات وحدة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المدفوع بارتفاع الطلب على حلول الأمن الإلكتروني ومراكز البيانات والخدمات السحابية.

و قال مالك سلطان آل مالك، رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة:" تمكنت الشركة خلال الربع الثاني من العام 2023 من تحقيق نتائج تشغيلية ومالية استثنائية والحفاظ على زخم نموها المستمر بفضل استراتيجيتنا التجارية الاستباقية والديناميكية التي مكنتنا من تحقيق هذه النتائج الجيدة، بالإضافة إلى التزامنا الثابت في التميز ما ساهم في تعزيز مكانة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ودفعها للارتقاء إلى آفاق جديدة وتحفيز أدائها العالي عبر جميع المؤشرات المالية الرئيسية.. و نؤكد حرصنا على الالتزام بتحسين كفاءاتنا التشغيلية على نحو مستمر والمضي قدماً في تطوير مشاريعنا التحولية وهما عاملان أساسيان في ضمان نمونا ونجاحنا المستمر.. وبناء على هذه العوامل وعلى نتائجنا المالية، يسرني الإعلان عن موافقة مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح نقدية مؤقتة نصف سنوية بقيمة 0.13 درهم إماراتي لكل سهم".

من جهته قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: "يسرني الإعلان عن تسجيل الشركة أداءً ممتازاً خلال الربع الثاني من العام 2023 و تعكس نتائجنا المالية التزامنا المستمر بتنفيذ استراتيجيتنا وتحقيق أهدافنا المتمثلة بالارتقاء بتجارب مختلف فئات عملائنا وتقديم منتجات وخدمات وحلول مبتكرة في عالم الاتصالات.. وتمكنا خلال الربع الثاني من استقطاب مشتركين جدد في شريحة عملاء الدفع الآجل لخدمات الهاتف المتحرك بواقع 13,000 مشترك جديد، وذلك بفضل الطلب المستمر على باقات Power للبيانات غير المحدودة إضافة إلى ذلك نجحنا في تعزيز قاعدة عملائنا المشتركين في خدمات النطاق العريض من خلال استقطاب ما يزيد عن 5000 مشترك جديد في خدمات الاتصال المنزلي والألياف الضوئية، ما يعكس قدرتنا على تسجيل نجاحات مستدامة في بيئة عمل تتسم بديناميكيتها وتغيراتها المستمرة".



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