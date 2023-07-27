سوق دبي عند أعلى مستوى في 8 سنوات

المصدر: دبي - محمد عباس

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لامس مؤشر سوق دبي المالي أمس مستوى 4040 نقطة للمرة الأولى في 8 سنوات (الأعلى منذ 11 أغسطس 2015)، بعدما ارتفع 0.61%، بدعم ارتفاع مؤشرات قطاع الصناعة 1.4% والمالية 0.78% والعقار 0.45%. وهذه الجلسة الخضراء الثالثة لمؤشر سوق دبي المالي على التوالي، مدعومة بنتائج البنوك والشركات القوية للنصف الأول من العام الجاري. واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.89 مليار درهم موزعة بواقع 1.17 مليار درهم في سوق أبوظبي و726.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 631.12 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 26.28 ألف صفقة.

وقفز سهم شركة الخليج للملاحة القابضة في جلسة أمس، بالحد الأقصى عند 6.64 دراهم، مسجلاً أعلى مستوى منذ أكتوبر 2008 (أي منذ 15 عاماً تقريباً).

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