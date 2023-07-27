سوق دبي يواصل الارتفاع متجاوزاً مستويات 2015

المصدر: دبي - محمد عباس

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كسر مؤشر سوق دبي المالي في ختام تداولات أمس، مستوى 4022 نقطة، للمرة الأولى في 8 سنوات، وارتفع المؤشر 0.61% قبيل إغلاق الجلسة مسجلاً 4039.48 نقطة.

وهذه الجلسة الخضراء الثالثة لمؤشر سوق دبي المالي على التوالي، مدعومة بنتائج البنوك والشركات القوية للنصف الأول من العام الجاري.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.89 مليار درهم موزعة بواقع 1.17 مليار درهم في سوق أبوظبي و726.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 631.12 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 26.28 ألف صفقة.

سوق دبي

وعند الإغلاق، صعد مؤشر سوق دبي المالي العام بنحو 0.61% رابحاً 24.62 نقطة، ليقفل عند مستوى 4039.48 نقطة بالغاً أعلى مستوياته منذ أغسطس 2015، مع صعود مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.4% والمالية 0.78% والعقار 0.45%. ويعد الارتفاع الذي حققه سوق دبي المالي أعلى ارتفاع له منذ 11 أغسطس 2015.

وقفز سهم شركة الخليج للملاحة القابضة في جلسة أمس، بالحد الأقصى عند 6.64 دراهم، مسجلاً أعلى مستوى منذ أكتوبر 2008 (أي منذ 15 عاماً تقريباً).

وتعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم «مصرف عجمان» 12.7%، وتعليم القابضة 3.5%، ودبي التجاري 2.1%، والإمارات دبي الوطني 0.61%.

واستحوذ «الخليج للملاحة» على النصيب الأكبر من التداولات مستقطباً سيولة بنحو 174.7 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» جاذباً نحو 80.9 مليون درهم، ثم «مصرف عجمان» 65.64 مليون درهم و«الإمارات دبي الوطني» 54.45 مليون درهم.

كما ارتفع سهما «إعمار للتطوير» و«إعمار العقارية» 0.46% و0.29% على التوالي.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9765.54 نقطة، مرتفعاً 0.39%، وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 233.27 مليون درهم، تلاه «فيرتيغلوب» جاذباً 207.77 ملايين درهم، ثم «ألفا ظبي» بسيولة 99.89 مليون درهم و«ملتيبلاي» 57.96 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي خلال جلسة أمس، أبوظبي الوطنية لمواد البناء 14%، وبنك أم القيوين الوطني 14.8%، وبنك رأس الخيمة الوطني 12.05%، وأريد 11.1%، والبنك العربي المتحد 7.44%.

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