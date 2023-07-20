«مصدر» تتطلع إلى التوسع في أمريكا وأوروبا

المصدر: (دبي - رويترز)

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال نيال هانيجان المدير المالي لشركة أبوظبي لمستقبل الطاقة «مصدر»، أمس، إن الشركة تجري مناقشات للاستحواذ على أهداف محتملة في الولايات المتحدة، وتتطلع أيضاً إلى التوسع في أوروبا ودول الخليج وأماكن أخرى.

قال هانيجان «نخطط لنمو كبير في سوق أمريكا الشمالية وفي الولايات المتحدة... إنها سوق سيكون للاندماج أهمية بالغة فيها». وأضاف إن مصدر تجري مناقشات مستمرة، مشيراً إلى أن قانون الحد من التضخم الذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن بقيمة 430 مليار دولار «عزز» رؤيتها للسوق الأمريكية.

وقال هانيجان إن مصدر جمعت 750 مليون دولار من سندات خضراء أول مرة والتي ستستخدم لسداد قرضين بقيمة 250 مليون دولار لمشروع لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 200 ميجاوات في أذربيجان و500 ميجاوات من مشروع طاقة الرياح البحرية في أوزبكستان.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز