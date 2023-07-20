«مصدر» تستكمل طرح سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار بأجل 10 أعوام

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة، عن استكمال الإصدار الأول لسندات خضراء غير مضمونة، بقيمة 750 مليون دولار بأجل عشرة أعوام، وسجلت عمليات الاكتتاب مستويات قياسية بلغت 5.6 أضعاف القيمة المستهدفة، وجاء التخصيص النهائي على السندات بمعدل 12.5% لمستثمري منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و87.5% للمستثمرين الدوليين، بعائد ثابت، تبلغ نسبته 4.875 %، وهو ما يعادل 115 نقطة أساس فوق نسبة عائدات الخزينة.

ويعكس هذا الإصدار الأول من السندات الخضراء ثقة المستثمرين بقوة المؤشرات المالية الأساسية لشركة «مصدر»، التي حصلت على تصنيف (A2) من وكالة «موديز»، وتصنيف (A+) من وكالة «فيتش»، وكذلك لما تمتلكه من خبرات وقدرات كبيرة في مجال الاستدامة. وتماشياً مع إطار عمل التمويل الأخضر لشركة «مصدر» سيتم استثمار حصيلة قيمة السندات للإصدار الحالي، والإصدارات المستقبلية بشكل حصري في مشاريع الطاقة المتجددة الخضراء، على أن يتم تطوير العديد منها في الاقتصادات النامية، والدول الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ،والتي هي في أمس الحاجة لمثل هذه الاستثمارات.

ويأتي طرح هذه السندات كونها مرحلة أولى من برنامج يهدف إلى توفير ما يصل إلى 3 مليارات دولار، لتمويل مشاريع «مصدر» الجديدة في دولة الإمارات وخارجها، حيث تستهدف الشركة رفع القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها العالمية إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030.

وسيتم استثمار حصيلة هذه السندات في مشاريع خضراء، تشمل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، ونقل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية لتوزيع الطاقة، ونظم بطاريات تخزين الطاقة، وسيتم تطبيق معايير حوكمة بيئية واجتماعية ومؤسسية صارمة لتحديد المشاريع المؤهلة.

مبادرات استراتيجية

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، رئيس مجلس إدارة مصدر: «تماشياً مع توجيهات القيادة بدعم المبادرات والمشاريع، التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وبالتزامن مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 تقوم «مصدر» بإطلاق مبادرات استراتيجية رائدة، تهدف إلى المساهمة في دعم تمويل جهود العمل المناخي وخفض الانبعاثات، وكلنا ثقة بأن هذا الإصدار الناجح لسندات مصدر الخضراء سيدعم تحقيق هذين الهدفين، من خلال نشر حلول الطاقة النظيفة، وتعزيز العمل المناخي والمساهمة في توفير التمويل لمشاريع الطاقة المتجددة في البلدان، التي هي في أمس الحاجة إليها». وأكد أهمية توفير فرص وأدوات التمويل بتكلفة معقولة للاقتصادات النامية، من أجل دعم وتحقيق الأهداف المناخية بشكل متزامن مع تعزيز التنمية المستدامة.

وقال محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «يعكس نجاح الإصدار الأول للسندات الخضراء الجهود الحثيثة وتفاني فرق عمل «مصدر» على مدى الـ17 عاماً الماضية لترسيخ مكانة الشركة، ضمن قطاع الطاقة المتجددة العالمي، ونثمن ثقة القطاع المالي بنا ونتطلع إلى التعاون مع المزيد من الجهات الاستثمارية البارزة، في إطار مساعينا المتواصلة لتطوير مشاريع طاقة متجددة ودعم تسريع الخطى نحو تحقيق الحياد المناخي عالميا».

ثقة

وقال نيال هانيغان، الرئيس المالي التنفيذي لـ«مصدر»: «الاستكمال الناجح للإصدار الأول للسندات، الذي تجاوز تغطية الاكتتاب بأضعاف عدة، يظهر مدى ثقة المستثمرين بالمؤشرات المالية الأساسية لمصدر والمساهمة الكبيرة لحصيلة قيمة السندات في تطوير مشاريع طاقة متجددة جديدة حول العالم، والتي من شأنها أن تسهم بشكل فاعل في دعم مكافحة التغير المناخي، وتسريع الانتقال إلى اقتصاد خال من الانبعاثات، مع تحقيق تأثير إيجابي ملموس على مستوى المجتمعات المحلية، ونحن ملتزمون بمواصلة تبني نهج عملي في تمويل خططنا الطموحة للنمو، والتي تشمل المحافظة على تصنيفنا الائتماني بدرجة استثمارية من وكالتي فيتش وموديز».

وتم منح السندات تصنيف (A2) من وكالة «موديز» وتصنيف (A+) من وكالة «فيتش»، بما يتماشى مع التصنيفات الائتمانية للشركة، وتم طرح السندات بمعدل فائدة 4.875%، وتستحق في 25 يوليو 2033.

ونظمت عملية الطرح مجموعة من مديري ومنسقي الاكتتاب شملت بنك بي إن بي باريباس، وسيتي، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، وإس إم بي سي نيكو، وسوسيته جنرال، وستاندرد تشارترد.

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